La Conmebol se alía con el Observatorio contra la Discriminación Racial en la lucha contra el racismo

Asunción, 17 ago (EFE).- La Conmebol y el Observatorio da Discriminação Racial no Futebol (Observatorio de Discriminación Racial en el Fútbol) sellaron este jueves una alianza para fortalecer la lucha contra el racismo y la discriminación en este deporte en la región.

Así lo dio a conocer a través de un comunicado la Confederación Sudamericana de Fútbol, con sede en la ciudad paraguaya de Luque.

En concreto, indica la nota, el acuerdo contempla la asesoría técnica del Observatorio a la Conmebol "para la consolidación de una política de diversidad aplicable a las competencias de la Confederación".

También, un plan de alfabetización racial y de diversidad para el personal técnico y directivo de la entidad y un acompañamiento para la formulación de las campañas e iniciativas del órgano rector del fútbol sudamericano, "de cara a concientizar y educar sobre el racismo, y en consecuencia, de minimizar sus expresiones en el fútbol del continente".

Al respecto, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, destacó que desde esta organización vienen "trabajando por consolidar espacios libres de cualquier tipo de violencia, minimizar cualquier expresión de racismo y discriminación en el fútbol de Sudamérica", así como "por defender los valores positivos que son la base de este deporte".

En ese sentido, confió en que la alianza los dote de "más y mejores herramientas para seguir avanzando en estos objetivos" y para continuar alzando voz, concientizando y enfocando sus "para hacerle frente a este reto".

"El fútbol no es violencia, en el fútbol no se acepta el racismo, no hay lugar para las personas que cometen estos actos, ni en los estadios ni en el campo de juego”, ratificó Domínguez en una declaración escrita remitida a EFE.

Por su parte, el fundador del Observatorio, Marcelo Carvalho, se declaró optimista "en cuanto a los resultados que se obtendrán, con acciones importantes y continuas", según el comunicado.

El Observatorio trabaja desde 2014 en fomentar el debate contra la discriminación, desarrollar acciones educativas e informativas enfocadas a eliminar la intolerancia en el deporte, transformar el mundo del fútbol en un espacio más inclusivo y diverso y fortalecer el empoderamiento de las comunidades minoritarias, agregó la comunicación.

En mayo del año pasado, la Conmebol elevó la multa a cualquier asociación o club cuyos aficionados incurrieran en actos de discriminación en las copas Libertadores y Sudamericana.

El Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol modificó entonces el artículo 17 de su Código Disciplinario, con lo que pasó de 30.000 a 100.000 dólares la multa por actos que "atente contra la dignidad humana de otra persona o grupo de personas" en razón de su color de piel, raza, sexo u orientación sexual, etnia, idioma, credo u origen.

Además, se estableció que el Órgano Judicial competente "podrá imponer la sanción de jugar uno o varios partidos a puerta cerrada o el cierre parcial del estadio".

De igual forma, mantuvo la suspensión "por un mínimo de cinco partidos o por un periodo de tiempo mínimo de dos meses" de cualquier jugador u oficial que incurra en actos de discriminación y prohibió "de cualquier forma de propaganda de ideología antes, durante y después del partido", entre otras.

