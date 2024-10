La Conmebol rechazó los actos violentos en las tribunas al final del partido de Colombia contra Uruguay

Resumen: La Conmebol ha reforzado su postura frente a los actos de violencia que empañaron el partido entre Colombia y Uruguay en la semifinal de la Copa América. Tras un primer comunicado escueto que generó críticas, la organización ha emitido un nuevo mensaje con mayor énfasis en las acciones a tomar. La Unidad Disciplinaria de la Conmebol ha abierto un expediente para investigar a fondo los hechos y determinar las responsabilidades de los involucrados. Esto incluye a jugadores como Darwin Núñez, quien se vio involucrado en una gresca con aficionados. En vísperas de la final del torneo, la Conmebol ha reiterado su postura de cero tolerancia ante cualquier tipo de violencia. Señalan que "no se tolerará ninguna acción que empañe una fiesta mundial del fútbol" y que "no se permitirá que la pasión se convierta en violencia". Las decisiones tomadas por la Unidad Disciplinaria podrían derivar en sanciones para las federaciones involucradas. La Conmebol busca enviar un mensaje claro de que este tipo de comportamiento no será tolerado en sus competiciones. Más allá de las sanciones, la Conmebol también ha hecho un llamado a la reflexión. Instan a todos los actores del fútbol a promover el respeto y la deportividad, valores fundamentales para este deporte. La violencia en los estadios sigue siendo un problema preocupante en el fútbol sudamericano. La Conmebol tiene la responsabilidad de tomar medidas contundentes para erradicar este flagelo y garantizar la seguridad de todos los involucrados.