La comisionada se enfrentará al gobernador en las primarias del partido gobernante de Puerto Rico

in

San Juan, 27 sep (EFE).- La comisionada residente de Puerto Rico en EE.UU., Jennifer González Colón, anunció este miércoles que se enfrentará al gobernador, Pedro Pierluisi, en las primarias para la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en 2024.

"He tomado la decisión de dar un paso al frente y asumir la responsabilidad de ganarme tu confianza, tu respaldo para convertirme en la próxima Gobernadora de Puerto Rico", indicó González en un discurso televisivo.

"Dicen que una mujer embarazada no debe aspirar a gobernar ni a trabajar por su gente. A cada una de esas voces las he enfrentado y con el apoyo de ustedes, he triunfado", añadió la comisionada.

En este sentido, precisó que presentó su candidatura con el propósito de "cambiar, para mejorar, cambiar para el éxito, cambiar para la igualdad plena", agregando que lucha todos los días por "lograr la estadidad".

A su juicio, "la honestidad tiene que ser la guía de todo el que aspira a servir a su pueblo y la verdad es que Puerto Rico hoy va por mal camino".

González mencionó que la compañía Luma Energy, a cargo de la transmisión y distribución de la energía eléctrica en la isla, ha sido una "gran decepción para Puerto Rico".

Los constantes apagones que ocurren a diario en la isla desde que en junio de 2021 Luma empezó a trabajar en Puerto Rico y los aumentos de la factura pese a las interrupciones eléctricas han recibido críticas por parte de los puertorriqueños.

"Logré los fondos para reconstruir el sistema eléctrico y 6 años después no hemos visto nada. Se requiere liderato para reconocer errores y enmendarlos inmediatamente", subrayó González.

La comisionada señaló que "cada día son mayores los retos y escollos que la burocracia gubernamental le impone a todo el que busca invertir en Puerto Rico o montar un pequeño negocio".

"Trabajaré incansablemente por ti, por tu familia, por ese sueño que todos anhelamos. Ahora más que nunca, que mi familia se hará más grande, aspiro a dejarles a ellos y a ti un mejor Puerto Rico que el que tenemos", zanjó González.

Por: EFE