Sector en el que se registró el ataque armado que dejó a "la chinga" muerto y a otro joven herido

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Resumen: Sin mediar palabra y aprovechando la oscuridad de la noche, el parrillero desenfunda un arma de fuego y dispara de manera indiscriminada contra el grupo, huyendo rápidamente del lugar con rumbo desconocido.

«La chinga» muerto y un joven herido, en Barrio Antioquia: sicarios en moto les dispararon

Minuto30.com .- La madrugada del 20 de julio se registró un homicidio en el sector de Trinidad, conocido popularmente como Barrio Antioquia. Un violento ataque armado perpetrado en horas de la madrugada dejó como saldo una persona fallecida y otra más herida.

De acuerdo con el reporte preliminar, los hechos se registraron aproximadamente a la 1:15 a.m. de este lunes festivo.

Las víctimas se encontraban reunidas con un grupo de personas departiendo en una de las calles del sector, cuando el pánico se apoderó del lugar. Según los testigos, al sitio llegaron sujetos a bordo de una motocicleta, quienes vestían prendas oscuras.

Sin mediar palabra y aprovechando la oscuridad de la noche, el parrillero desenfunda un arma de fuego y dispara de manera indiscriminada contra el grupo, huyendo rápidamente del lugar con rumbo desconocido.

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Las víctimas del atentado

En el lugar del ataque perdió la vida un hombre conocido en el sector con el alias de «La Chinga», quien recibió varios impactos de bala que le causaron la muerte de forma inmediata.

Durante el mismo hecho, un joven de 28 años resultó lesionado. La víctima fue auxiliada rápidamente por la comunidad y trasladada a un centro asistencial cercano, donde recibió atención médica.

Las autoridades iniciaron las investigaciones pertinentes, para identificar a los sicarios y esclarecer los móviles de este hecho de sangre en la capital antioqueña.