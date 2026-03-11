¡La celebración les duró poco! Corte Suprema ordena captura de Wadith Manzur y Karen Manrique por escándalo de la UNGRD

Minuto30.com .- Este miércoles 11 de marzo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura inmediata de los congresistas Wadith Manzur (Partido Conservador) y Karen Manrique (Curules de Paz). Ambos son señalados de participar activamente en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Manzur, quien fue una de las votaciones más altas del conservatismo el pasado domingo con más de 135.000 votos, y Manrique, reelegida por las víctimas en Arauca, son acusados de cohecho impropio. Según la investigación, habrían canjeado sus votos en la Comisión de Crédito Público por contratos millonarios destinados a sus regiones.

Llamado a juicio para otros cuatro congresistas

La decisión de la Corte no se detiene en las capturas. El alto tribunal también llamó a juicio a otros pesos pesados de la política que resultaron electos o terminan su periodo:

Julián Peinado (Partido Liberal)

Juan Pablo Gallo (Partido Liberal)

Liliana Bitar (Partido Conservador)

Juan Diego Muñoz (Excongresista Alianza Verde)

La justicia busca determinar si estos parlamentarios direccionaron proyectos por más de 92.000 millones de pesos hacia municipios como Cotorra (Córdoba), El Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca), a cambio de aprobar reformas y créditos solicitados por el Gobierno Nacional.

El “Modus Operandi” según la Fiscalía y Olmedo López

La investigación se basa en las confesiones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y chats revelados por María Alejandra Benavides. La tesis de la Corte indica que:

Reuniones Secretas: Karen Manrique se habría reunido varias veces con López para revisar el avance de tres contratos específicos.

Votos por Contratos: Los congresistas habrían dado el “visto bueno” a créditos de endeudamiento estatal a cambio de que la UNGRD financiara proyectos de sus contratistas aliados.

Reformas a Cambio de Dinero: Se investiga si dineros públicos destinados a desastres terminaron “comprando” el apoyo legislativo para las reformas del Ejecutivo.

Tras esta decisión, el Congreso de la República será notificado formalmente en las próximas horas para que ambos parlamentarios sean suspendidos de sus cargos de manera inmediata.

Suspensión y Silla Vacía: ¿Qué sigue?

La notificación al Congreso activa protocolos legales que afectan la composición de las cámaras:

Suspensión de funciones: Manzur y Manrique no podrán sesionar ni votar mientras permanezcan privados de la libertad.

Silla Vacía: Debido a que los delitos imputados están relacionados con corrupción y afectación al patrimonio público, es altamente probable que se aplique la figura de la “Silla Vacía”, lo que significa que sus partidos (Conservador y Curules de Paz) perderían esas curules y no podrían ser reemplazados por los siguientes en la lista.

Los demás implicados seguirán en libertad

A diferencia de Manzur y Manrique, la Corte determinó que los otros cuatro congresistas llamados a juicio —Julián Peinado, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz— podrán continuar el proceso en libertad.

Aunque siguen vinculados formalmente al expediente por cohecho impropio, el alto tribunal consideró que, por ahora, no cumplen con los requisitos de ley para una medida de aseguramiento intramural.