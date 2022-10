LA CEJA DEL TAMBO, 10 DE OCTUBRE DE 2022. El domingo 27 de noviembre se correrá la edición 13 de la Media Maratón Internacional de La Ceja, certamen atlético que cuenta con el respaldo de la Alcaldía de La Ceja del Tambo, la organización del Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte, INCERDE, y el manejo logístico de MCM Operador de Eventos. La competencia tiene la supervisión de la Liga de Atletismo de Antioquia, el aval de la Federación Colombiana de Atletismo y hace parte del calendario internacional de pruebas de ruta.

Como ya es tradicional, y bajo el eslogan ¡estamos listos para correr y disfrutar las calles de La Ceja!, la carrera ofrece a atletas élite y aficionados tres atractivos recorridos, de 21, 11 y 5 kilómetros, por importantes vías de este hermoso municipio del oriente cercano del Departamento de Antioquia y contará con la participación de figuras del ámbito nacional e internacional, procedentes de países como Venezuela, Ecuador, Perú y Kenia, quienes buscarán obtener los premios que entrega la organización y que están cerca de los 70 millones de pesos para todas las categorías.

HORARIOS Y RECORRIDOS

La salida para los tres recorridos estará ubicada en el Centro Comercial Viva La Ceja. A las 7:00 a.m. se hará el calentamiento para los participantes de 21k, quienes tomarán la partida a las 7:30 a.m., con un tiempo límite de tres horas. Para los inscritos en 11K el calentamiento comenzará a las 7:45 a.m. y la largada se dará a las 8:15 a.m. y tendrán dos horas de tiempo límite. Por su parte, el calentamiento para los de 5K será a partir de las 9:00 a.m., la salida a las 9:30 a.m. y el tiempo límite de una hora.

La distancia de 21K incluye dos vueltas a un circuito de 10.5 kilómetros cada una. Este recorrido, así como los de las distancias de 11K y 5K pueden consultarse AQUÍ.

El proceso de inscripciones para la Media Maratón Internacional de La Ceja en su edición 13, cumplió su primera fase entre el 18 de julio y el 17 de agosto y, en la actualidad se encuentra en su segunda etapa, que va hasta el 25 de octubre. Aquí encontrará información acerca de la inscripción: https://mcmeventos.com/eventos/media-maraton-de-la-ceja/ o en el 604 448 44 97.

Estas son las categorías que estarán en competencia:

-21K – Abierta Varones y Damas de 18 años en adelante, Veteranos A Varones de 40 a 49 años, Veteranos B Varones de 50 años en adelante y Veteranas Damas única de 40 años en adelante.

-11K – Abierta Varones y Damas de 15 años en adelante, Recreativa Cejeños Varones y Damas de 15 a 39 años y Máster Cejeños Varones y Damas de 50 años en adelante.

-5K – Abierta Varones y Damas de 11 años en adelante.

La Media Maratón de La Ceja es un evento familiar, retador y que invita a crear hábitos de vida saludable. Además, es una competencia incluyente, donde podrán ser partícipes los niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas en situación de discapacidad.