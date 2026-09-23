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Resumen: Durante la oportuna reacción policial, los uniformados lograron la captura de tres hombres adultos y la aprehensión de un menor de edad que presuntamente participaba en el hecho delictivo.

¡«La casa» gana! Apostaron a robarse 18 millones de un casino y salieron con tiquete al calabozo

Minuto30.com .- En una rápida y efectiva reacción, la Policía Metropolitana de Bogotá, a través de efectivos de la SIJIN, logró frustrar el hurto de 18 millones de pesos que pretendían ser sustraídos de un casino ubicado en el barrio Venecia, al sur de la capital.

De acuerdo con el balance operativo entregado por las autoridades sobre esta intervención, los detalles del caso son los siguientes:

Detenciones en flagrancia: Durante la oportuna reacción policial, los uniformados lograron la captura de tres hombres adultos y la aprehensión de un menor de edad que presuntamente participaba en el hecho delictivo.

Material de guerra y comunicación: En el lugar, a los delincuentes se les incautaron dos armas de fuego, con las cuales habrían intimidado a sus víctimas, y tres teléfonos celulares.

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Logística criminal: Adicionalmente, las autoridades lograron inmovilizar una motocicleta que se encontraba en el sitio y que, al parecer, iba a ser utilizada por los asaltantes para emprender la huida con el botín.

Los tres adultos capturados, el menor aprehendido y todos los elementos materiales probatorios fueron dejados a disposición de las autoridades judiciales competentes para iniciar su respectivo proceso de judicialización por el delito de hurto y porte ilegal de armas.