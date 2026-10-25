La ‘casa de los horrores’ de California: pareja millonaria investigada por abuso de 14 niños subrogados

Resumen: Una pareja millonaria de Arcadia, California, formada por Guojun Xuan y Silvia Zhang, fue arrestada y acusada de conspiración para cometer abuso infantil contra 14 niños nacidos por gestación subrogada en su mansión, bautizada por los fiscales como la casa de los horrores. La pareja manejaba su propia agencia de vientres subrogados desde la vivienda, acumuló 26 niños vinculados a la familia y enfrenta demandas de varias madres subrogadas por fraude.

Una lujosa mansión de Arcadia, un próspero suburbio al este de Los Ángeles conocido como el «Beverly Hills chino», es hoy el centro de una de las investigaciones más perturbadoras de los últimos años en California: la llamada «casa de los horrores» de California.

Allí vivían Guojun Xuan, de 66 años, y Silvia Zhang, de 39, una pareja millonaria acusada de conspiración para cometer abuso infantil contra 14 niños nacidos por gestación subrogada, de entre seis meses y tres años de edad.

Según los fiscales, lo que las autoridades encontraron dentro de la propiedad «solo puede describirse como una casa de los horrores»: un laberinto lleno de cámaras de vigilancia donde los menores, de acuerdo con la acusación, sufrían golpizas a diario.

El caso empezó a destaparse en mayo de 2025, cuando Walter, un bebé de apenas dos meses, llegó a un hospital de Arcadia con una grave lesión en la cabeza. Una mujer que dijo ser su madre aseguró que el niño se había caído de la cama, pero a los médicos les pareció extraño: las heridas se parecían más a las de un accidente de tránsito o a las de un bebé que había sido sacudido con violencia.

Ante la sospecha de maltrato, la policía allanó la mansión y detuvo brevemente a la pareja. En octubre de este año, Xuan y Zhang fueron arrestados de nuevo y acusados formalmente. Ambos negaron los cargos y permanecen bajo custodia con una fianza de 20 millones de dólares para cada uno. De ser declarados culpables, él podría enfrentar hasta 17 años y cuatro meses de cárcel, y ella, hasta 11 años y ocho meses.

La Fiscalía también señala a una de las niñeras, Chunmei Li, como responsable de las lesiones del bebé Walter. La mujer permanece prófuga y no ha sido arrestada.

Una mansión de 3,3 millones de dólares y un patrimonio de más de 100 millones

La pareja se mudó a la mansión en abril de 2021. La propiedad, de 929 metros cuadrados, tiene nueve habitaciones, once baños y piscina climatizada, y se vendió ese mismo año por 3,3 millones de dólares. Arcadia es un suburbio acomodado donde cerca del 60% de los residentes se identifica como asiático, predominantemente de origen chino, y donde los ingresos familiares superan con creces los de la mayoría de hogares estadounidenses.

En una audiencia del 16 de octubre, la fiscal adjunta MacKenzie Cameron Teymouri reveló que el patrimonio de la pareja superaba «sustancialmente» los 100 millones de dólares en 2025 y que a nombre de Xuan se encontraron tres pasaportes: uno mexicano, uno chino y uno estadounidense. Según medios locales chinos, Xuan nació en Zhejiang en 1959, fue diputado del Congreso Popular de Urumqi y luego diputado regional de Xinjiang. Ya en Estados Unidos, llegó a presidir la «Cámara de Comercio de Xinjiang en Estados Unidos» y aparecía en eventos públicos junto a figuras políticas locales.

La agencia de vientres subrogados que operaba desde la casa

Una de las revelaciones más llamativas es que la dirección de la mansión también era la de «Mark Surrogacy», una agencia de gestación subrogada que, según documentos judiciales, era manejada por la misma pareja, algo que no siempre les revelaban a las mujeres que reclutaban. Zhang figuraba como gerente de la empresa en registros corporativos.

Al menos seis madres subrogadas han demandado a la pareja. Una de ellas, Tronderrica James, alegó fraude y aseguró que nunca le contaron la relación de Zhang con la agencia. Otras cinco mujeres presentaron una demanda en agosto señalando que a cada una le hicieron creer «que era la única mujer que gestaba un hijo para la pareja, y que estaba ayudando a una familia a concebir un único hijo muy querido».

La pareja también recurrió a otra agencia, Babytree Surrogacy. Su fundador, Patrick Yu, contó a la BBC que Xuan los contactó en 2018 diciendo que quería tener «una familia numerosa», y que le ayudaron a encontrar mujeres que dieron a luz al menos a cuatro bebés. «Cuando vimos las noticias de que estaba siendo investigado, fue cuando me di cuenta de que tenía tantos hijos. Inmediatamente dejamos de ayudarle», afirmó Yu.

Esto le podría interesar: Un donante de semen, en lista negra y a juicio: las cuentas van en 550 hijos

¿Qué va a pasar con los niños?

Según la denuncia, Zhang llevaba un registro en una hoja de cálculo con 21 hijos hasta mayo de 2025. Esos menores quedaron bajo la tutela del Estado y, desde entonces, nacieron cinco más, por lo que en total hay 26 niños vinculados a esta familia, según informó la Fiscalía.

Una de las madres subrogadas, Melissa Epps, estaba embarazada cuando se enteró de la investigación y decidió quedarse con la niña, que hoy vive con ella en Virginia bajo supervisión de los servicios sociales. La pareja la demandó exigiendo la devolución de la bebé y el pago de un millón de dólares por presunto incumplimiento del contrato de gestación subrogada. El caso continuará en los tribunales hasta marzo del próximo año; la niña acaba de cumplir su primer año y, según la abogada de Epps, «permanece sana y feliz».

Esto le podría interesar: Nueva York legaliza la gestación a través de vientres subrogados

Una «zona gris» en la ley

El escándalo reabrió el debate sobre la gestación subrogada en Estados Unidos, uno de los principales destinos del mundo para esta práctica. Un estudio de 2024 reveló que casi un tercio de los padres intencionales entre 2014 y 2020 provenían de otros países, y que China, donde la práctica está prohibida, representaba cerca del 42% de los clientes internacionales.

Según el doctor Liang Yu, vicepresidente del Grupo de Interés Especial Chino de la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva, no existe ningún límite legal sobre el número de gestaciones subrogadas que una persona puede solicitar, ni obligación de revelar esa información. «Esto crea una zona gris en la ley y en las regulaciones de la industria», advirtió el experto, quien aseguró que este tipo de comportamientos «no carecen de precedentes».

La defensa insiste en la inocencia de la pareja. Mitchell Krems, abogado de Xuan, afirmó que su cliente «está siendo objeto de ataques por ejercer su derecho constitucional a tener una familia numerosa». Mientras tanto, Xuan y Zhang seguirán tras las rejas en un caso que ya le da la vuelta al mundo.