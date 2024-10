La Casa Blanca teme que los republicanos fuercen un cierre de Gobierno

Washington, 5 ene (EFE).- La jefa de la Oficina de Administración y Presupuesto de EE.UU., Shalanda Young, afirmó este viernes no sentirse optimista ante la posibilidad de que el Congreso apruebe los fondos necesarios para evitar un cierre parcial de Gobierno o «shutdown» después del 19 de enero. «Yo no diría pesimista, pero no soy […]