La carismática exmandataria Jacinda Ardern, ausente en las elecciones de Nueva Zelanda

Sídney (Australia), 11 oct (EFE).- La ex primer ministra Jacinda Ardern, que alcanzó el reconocimiento internacional por su carisma y su gestión, es una figura ausente en la campaña electoral para las elecciones del próximo 14 de octubre en Nueva Zelanda, aunque este miércoles pidió en vídeo el apoyo por el Partido Laborista.

La exmandataria laborista, de 43 años, dimitió por sorpresa el pasado enero tras más de cinco años en el cargo y antes de terminar su mandato en un momento en el que su partido iba por detrás en las encuestas de intención de voto frente al conservador Partido Nacional, favorito en estos comicios.

Ardern, que vive temporalmente en Estados Unidos donde asiste a la Universidad de Harvard con una beca de investigación, no ha estado implicada en la campaña del Partido Laborista pero sí anunció en las redes sociales que había votado por correo desde Nueva York y este miércoles realizó un vídeo en directo en Facebook.

"No he estado muy presente en estas elecciones. Y eso fue una decisión deliberada por mi parte. Sentí que cuando dejé o tomé la decisión de dejar la política, parte de la decisión fue ceder el testigo a otros y al maravilloso equipo laborista con el que he estado trabajando", dijo Ardern.

Ardern afirmó que quienes se preocupen por temas como la lucha contra la pobreza infantil, el cambio climático y la sanidad deberían votar por los laboristas y su candidato, el actual primer ministro, Chris Hipkins.

Un sucesor con menos carisma

No obstante, el nuevo líder laborista, que dirigió la política anticovid bajo Ardern, ha tomado una postura más centrista para atajar la inflación y ha aparcado propuestas de su antecesora como un nuevo seguro para los desempleados y el incremento del uso de biocombustibles.

Hipkins es un político con reputación de eficiente pero carece del carisma de su antecesora, que consiguió que el Partido Laborista ganara con mayoría simple las elecciones de 2017 y logró la mayoría absoluta en 2020.

El Partido Nacional, liderado por Christopher Luxon, va por delante en las encuestas de intención de voto con propuestas que incluyen la bajada de impuestos y el control del gasto público, así como atajar la inflación.

Los dos candidatos crean menos entusiasmo que Ardern, que no dudó en tomarse una baja maternal de seis semanas para dar a luz a su hija, a la que llegó a llevar a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, y defendió ser una política "empática" y "fuerte".

La exmandataria demostró esto en su gestión tras el atentado supremacista de 2019 que causó 51 muertos en dos mezquitas en Christchurch y después con las medidas contundentes durante la pandemia de la covid-19.

Los medios acuñaron el término "jacindamanía" para explicar la ola de admiración causada entre jóvenes y ciudadanos.

Las restricciones hicieron que Nueva Zelanda fuera uno de los países menos afectados por la covid-19, pero también afectaron negativamente a la economía y dificultaron el regreso de miles de neozelandeses a su país.

Esto, sumado a la inflación y al encarecimiento de la vivienda, hizo que el Partido Laborista empezara a bajar en las encuestas de intención de voto en 2022.

Finalmente, Ardern anunció a finales del pasado enero su dimisión al alegar agotamiento: "Sé lo que requiere este trabajo y no tengo más en el depósito para afrontarlo como se debe. Es así de simple. Necesitamos otros hombros para este desafío".

Un ejemplo para niñas y mujeres

En su discurso de despedida en el Parlamento, instó a las niñas y mujeres a ser amables, a llorar y liderar como ella, aunque los datos electorales indican que hay 229 mujeres entre los 567 candidatos a los comicios de este año, en comparación a las 263 mujeres de los 677 aspirantes a un escaño en los comicios del 2020.

Desde que renunció, la exmandataria reconoció que volvió a dormir bien después de mucho tiempo y el pasado 26 de julio también celebró en Instagram poder celebrar un cumpleaños en familia de manera "normal".

En la Harvard Kennedy School, participa en dos programas sobre liderazgo en el Angelopoulos Global Public Leaders Fellow y en el Center for Public Leadership, al tiempo que investiga sobre extremismo en internet.

Ardern también es consejera del premio Earthshot, que galardona a iniciativas en favor del medio ambiente, y enviada especial del Christchurch Call, un organismo dedicado a combatir el extremismo y el odio en internet.

Por: EFE