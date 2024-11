Lindos en el José María dejaron sin chiros a Amanda Miguel

La cantante de «Hagamos un Trato» Amanda Miguel compartió que a su llegada a Medellín le robaron su ropa en el marco del Plancha Fest.

En el Aeropuerto José María Córdoba, Amanda Antonia Miguel Samso, conocida artísticamente como Amanda Miguel, la dejaron sin sus chiros para la presentación que tuvo el viernes 2 de agosto en el «Plancha Fest». De acuerdo a la argentina, durante 45 años que ha visitado Colombia esto nunca le había sucedido. Por lo que para los empresarios fue un hecho bochornoso con su invitada especial, quien afortunadamente gracias a ellos lograron que tuviera un traje acorde a su presentación.

En el aeropuerto de Medellín Colombia me robaron mi maleta , ojo ️ ️ que mal estamos por Dios , en 45 años de carrera jamás me había sucedido algo así horrible acto ‼️✈️@Aeromexico … @Migración Colombia @Colombia pic.twitter.com/9tekQbgapM — Amanda Miguel (@amandamiguels) August 4, 2024



La propia Amanda Miguel no pudo guardar el secreto y ante los miles de aplausos compartió su tristeza con la alegría de público. «Qué bueno que les guste, porque lo más importante no es la ropa, ni la maleta. Pero tenía un montón de cosas en mi maleta, carajo. La gente de inmigración me está ayudando porque ya parece que ya saben quién se la robó. Primera vez en 45 años que me pasa algo así, ni modo, y lo que les quiero decir es que la vida es hermosa. Esta ropa me la puse, pero lo que más importa es mi voz». Cabe destacar que Amanda hizo referencia de la perdida en su cuenta de «X» etiquetando a Aeroméxico y Migración Colombia.

Amanda salió del país sin su maleta original

Rumbo a Costa Rica sin «chiros» pero con estren que los empresarios apoyaron, Amanda interpretó «Hagamos un Trato«, «Él me mintió», «Dudas», «Siempre fuimos dos» y «Soñé que estaba en París». Repertorio que se hizo famoso gracias al programador Carlos Sierra Vega q.e.p.d quien durante muchos años fuera el director de «La Voz de Colombia» de Caracol Radio. Donde la música plancha vive por siempre ahora bajo la batuta de Sandro su director.



