La camiseta de Russo viajó al cielo y apareció en Uruguay

La camiseta de Russo con los globos salió del estadio de Boca y cayó en una zona rural de Uruguay

Resumen: Increíble historia de Boca: La camiseta de homenaje a Miguel Ángel Russo, lanzada al cielo en La Bombonera, viajó 106 km y fue hallada por un joven productor rural en Uruguay. Conoce los detalles de esta emotiva travesía azul y oro.

Minuto30.com .- La tarde del 18 de octubre, La Bombonera se transformó en un templo de gratitud para despedir a Miguel Ángel Russo, el eterno director técnico. Lo que comenzó como un minuto de silencio, se convirtió en una ovación emotiva y genuina. Al cielo se soltaron globos azules y amarillos junto a una camiseta especial, con el número 1956 (su año de nacimiento) y el símbolo de infinito, mientras el estadio vibraba al grito de: «Lo que hiciste por Boca no se olvida en la vida”.

Aquella camiseta, cargada de la emoción de miles de hinchas, no se conformó con flotar sobre Buenos Aires. Ensayando una travesía inesperada por el cielo, la prenda azul y oro, que honró al ídolo, tuvo un desenlace tan curioso como increíble: casi un mes después de su ascenso, se supo que había aterrizado… ¡en otro país!

Tras recorrer unos 106 kilómetros a través del aire, la camiseta cayó en Cañada Nieto, una pequeña localidad de apenas 430 habitantes en el partido de Soriano, al sudoeste de Uruguay. La noticia fue difundida por el periodista uruguayo @Pepe_Temperan, quien confirmó el hallazgo que inmediatamente despertó el asombro entre la comunidad bostera.

Afortunado Descubrimiento

El afortunado en encontrar la prenda fue Agustín Elugui, un joven productor rural de Soriano. Mientras trabajaba en el campo, Agustín se percató de «algo que brillaba». Narró que, aunque al principio no le dio importancia, al pasar de nuevo y ver un escudo de Boca, se detuvo. Al abrir la camiseta, vio la inscripción: los globos desinflados aún estaban atados y la leyenda “1956-∞“ estaba intacta.

La Revelación

Elugui relató el instante en que la magnitud de su hallazgo lo golpeó: “Vi que decía Miguel y le mandé foto a mi novia”. Fue ella quien, al pasarle el video del homenaje, le hizo darse cuenta del tesoro emocional que tenía en sus manos. “Ahí me di cuenta de lo que tenía en las manos”, aseguró el joven.

Para Agustín Elugui, el hallazgo se ha convertido en una anécdota inolvidable que rompió por completo su rutina diaria. La camiseta, que viajó como un mensajero celestial, se mantiene por ahora «guardadita» como algo «increíble» que le pasó. La historia de esta camiseta, que conectó la pasión argentina con un tranquilo campo uruguayo, ya forma parte de las leyendas emotivas del club Xeneize.

Agusín contó cómo encontró la camiseta de Russo

