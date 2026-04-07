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    La cachorrita «osa» se perdió en la Comuna 13 y su familia la busca

    Cualquier información es vital para que la pequeña “osa” regrese a casa

    Publicado por: SoloDuque

    La cachorrita «osa» se perdió en la Comuna 13 y su familia la busca

    Resumen: Cualquier información es vital para que esta pequeña regrese a casa. Si la tiene resguardada o sabe quién puede tenerla, por favor comuníquese de inmediato.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Desde el pasado domingo 5 de abril, después del mediodía, una familia de Medellín busca incansablemente a su pequeña perrita. Osa se extravió en el sector de Independencias 3 (Viaducto) y desde entonces no hay rastro de su paradero.

    Detalles de la búsqueda:

    Nombre: Osa.

    Edad: 8 meses (es todavía una cachorra).

    Lugar de desaparición: Sector Independencias 3, cercanías al Viaducto, Comuna 13 de Medellín.

    Situación actual: Su familia la ha buscado sin descanso por callejones y barrios aledaños, pero no han logrado ubicarla.

    ¿La ha visto o sabe dónde está?

    Cualquier información es vital para que esta pequeña regrese a casa. Si la tiene resguardada o sabe quién puede tenerla, por favor comuníquese de inmediato.

    📞 Contacto Directo (WhatsApp): 300 612 9489

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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