La cachorrita «osa» se perdió en la Comuna 13 y su familia la busca

Resumen: Cualquier información es vital para que esta pequeña regrese a casa. Si la tiene resguardada o sabe quién puede tenerla, por favor comuníquese de inmediato.
Minuto30.com .- Desde el pasado domingo 5 de abril, después del mediodía, una familia de Medellín busca incansablemente a su pequeña perrita. Osa se extravió en el sector de Independencias 3 (Viaducto) y desde entonces no hay rastro de su paradero.
Detalles de la búsqueda:
Nombre: Osa.
Edad: 8 meses (es todavía una cachorra).
Lugar de desaparición: Sector Independencias 3, cercanías al Viaducto, Comuna 13 de Medellín.
Situación actual: Su familia la ha buscado sin descanso por callejones y barrios aledaños, pero no han logrado ubicarla.
¿La ha visto o sabe dónde está?
Cualquier información es vital para que esta pequeña regrese a casa. Si la tiene resguardada o sabe quién puede tenerla, por favor comuníquese de inmediato.
📞 Contacto Directo (WhatsApp): 300 612 9489
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