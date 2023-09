La brasileña Anitta se lleva el premio MTV a mejor videoclip latino por «Funk Rave»

in

Newark (EE.UU.), 12 sep (EFE).- La cantante brasileña Anitta se llevó este martes el premio al mejor videoclip latino en la gala de los Video Music Awards (VMA) del canal musical MTV, en Nueva Jersey (EE.UU), por "Funk Rave".

Anitta repitió como vencedora en esta categoría tras triunfar el año pasado con "Envolver", y se impuso a populares temas de Bad Bunny, Shakira, Rosalía, Eslabón Armado y Peso Pluma, y Grupo Frontera.

"Brasil, aquí estamos otra vez, por segunda vez. Gracias a mis fans, sin ustedes no sería nada, les debo todo lo que tengo", exclamó la emocionada cantante, acordándose de sus seguidores en su Brasil natal pero también en México.

"Y gracias a mí: quiero darme las gracias a mí misma porque trabajo muy duro, Dios mío. Están escuchando funk brasileño y van a escucharlo más por el mundo", agregó, sonriendo ante la estatuilla con forma de astronauta.

La cantante subió esta noche al escenario del Prudential Center de Newark (Nueva Jersey, EE.UU.) para interpretar precisamente el tema ganador y otro sencillo reciente, "Used to be", protagonizando una coreografía colorida con bailarines.

Por: EFE