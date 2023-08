La «Barbie Rara» edición limitada y las sandalias planas un éxito en ventas

Este verano las tiendas de juguetes están festejando la llegada de la «Barbie Rara«, la cual Greta Gerwig, directora de la película, quiso darle un espacio «a aquellas muñecas que sus dueñas deforman y personalizan a su modo con rayones, mechones de pelo, ropa combinada y raras poses».

Y es que la Barbie Rara, logró identificar a sus fanáticas adultas quienes en algún momento de la vida han jugado con sus muñecas, las cuales quisieron darle un estilo propio por lo que el trabajo de estilo de la película fue bien documentado y Mattell no perdió tiempo. La referencia «Rara» está disponible de forma limitada, así que será una Barbie que para los que saben de colecciones será preciada en unos años por el significado de la película. Con un valor de $50 dólares equivalentes en pesos colombianos a $205.022, la Barbie Rara se ha convertido varios países y compras en línea en uno de los predilectos favoritos del momento. Incluso, hay niña que quieren que Santa Clus, al estilo de la película » El Juguete Prohíbido» no se agote para navidad al ser limitada su producción. Otra sorpresa de Barbie ha sido las sandalias «Birkenstock» que aparecen cuando en una línea la Barbie Rara le dice a Margot Robbie: «Puedes volver a tu vida normal o puedes saber la verdad sobre el universo. La elección es tuya ahora»; elección que según dueños de la marca, son los zapatos cómodos más usados en este verano en las playas y todo Estados Unidos por $29 dólares ($118.912 pesos colombianos).

MARGOT ROBBIE «BARBIE» DISFRUTANDO EN EL MUNDO REAL CON LAS SANDALIAS «PIE PLANO»



