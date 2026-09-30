La banda australiana JET encenderá Bogotá con sus grandes éxitos del rock en 2027

Resumen: La agrupación australiana JET llegará al Royal Center de Bogotá el 10 de abril de 2027 para interpretar los grandes éxitos de su trayectoria, encabezados por clásicos como “Are You Gonna Be My Girl” y “Look What You’ve Done”. El concierto, que contará con la participación de dos artistas invitados (uno nacional y uno internacional) por anunciar, se perfila como una celebración del rock contemporáneo tras el ingreso de la banda al Salón de la Fama ARIA y sus recientes giras internacionales. Las boletas para el evento ya están a la venta a través del sistema Fanki.

La emblemática agrupación australiana JET llegará a Bogotá el próximo 10 de abril de 2027 para ofrecer un esperado concierto en el Royal Center. El evento promete ser una noche dedicada al rock de los años 2000 y a los himnos que catapultaron a la banda a la fama internacional, brindando a los fanáticos colombianos la oportunidad de revivir en directo canciones que marcaron a toda una generación.

Originarios de Melbourne y formados en 2001, JET se consolidó como una de las propuestas más potentes del rock global. Su álbum debut, Get Born (2003), superó las 6,5 millones de copias vendidas en el mundo, obteniendo certificaciones de platino en Estados Unidos, Reino Unido y cerca de diez veces Platino en Australia. De esta producción nacieron clásicos indispensables como “Are You Gonna Be My Girl”, “Look What You’ve Done” y “Cold Hard Bitch”.

El éxito sostenido de la agrupación se reconfirmó en 2006 con el lanzamiento de Shine On, trabajo que aportó nuevos temas al catálogo del rock contemporáneo. A lo largo de su trayectoria, JET ha cosechado importantes reconocimientos, incluyendo seis premios ARIA en 2004 y su ingreso al Salón de la Fama de la música australiana en 2023, distinción que coincidió con la gira de celebración por los 20 años de su primer disco.

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La cita en el Royal Center no solo contará con el espectáculo principal del cuarteto australiano, sino que estará acompañada por dos actos invitados de primer nivel, uno nacional y otro internacional, cuyos nombres se revelarán próximamente. Esta propuesta busca transformar la velada en un encuentro integral alrededor de la música en vivo.

Las entradas para la presentación de JET en Bogotá ya se encuentran disponibles para el público general a través de la plataforma Fanki. De esta manera, la capital del país se integra a la ruta internacional de la banda, que continúa recorriendo escenarios tras sus recientes presentaciones junto a figuras como Lenny Kravitz y su paso por los principales festivales de Europa y Estados Unidos.