La ASI comenzó a mover el tablero político en Antioquia

Resumen: El pasado jueves 23 de julio, la presidenta nacional de la Alianza Social Independiente (ASI), Berenice Bedoya, el secretario general Russell Ramírez y el comité ejecutivo departamental sostuvieron una reunión con concejales y ediles de Antioquia

Basta con saber quién fue invitado… y quién no.

La política no se hace únicamente en las urnas. Muchas veces comienza meses antes, cuando los partidos deciden quiénes tendrán el derecho de representar sus banderas y quiénes, simplemente, deberán buscar otro camino.

El pasado jueves 23 de julio, la presidenta nacional de la Alianza Social Independiente (ASI), Berenice Bedoya, el secretario general Russell Ramírez y el comité ejecutivo departamental sostuvieron una reunión con concejales y ediles de Antioquia para abordar uno de los temas más sensibles de cara a las próximas elecciones: el otorgamiento de avales.

Pero más allá de lo que se dijo en la reunión, lo verdaderamente llamativo fue lo que significó la lista de invitados. En política, las ausencias también hablan.

Diversas fuentes coinciden en que quienes no fueron convocados recibieron un mensaje claro: difícilmente contarán con el respaldo del partido para aspirar nuevamente a la Asamblea de Antioquia, los concejos municipales o las juntas administradoras locales.

La razón sería una decisión de disciplina partidista. Según se conoció, la dirección de la ASI evaluó el comportamiento de sus dirigentes durante las pasadas elecciones al Congreso y concluyó que varios corporados respaldaron candidatos de otras colectividades en lugar de apoyar las listas oficiales del partido. Como consecuencia, nombres reconocidos como el diputado Julio Restrepo, la concejal de Medellín Janeth Hurtado y cerca de veinte concejales en distintos municipios del departamento quedarían por fuera de los futuros avales.

La decisión envía un mensaje contundente: la lealtad política volvió a convertirse en un requisito para permanecer dentro de la organización.

Uno de los asistentes al encuentro fue León Mario Bedoya, quien desde hace varios meses aparece en las conversaciones políticas como una de las figuras con mayor proyección para disputar la Alcaldía de Itagüí. Su presencia no pasó desapercibida, especialmente por la cercanía personal y política que mantiene con la presidenta del partido, Berenice Bedoya, quien públicamente ha respaldado sus aspiraciones.

Sin embargo, en conversaciones sostenidas recientemente, León Mario Bedoya manifestó que también contempla la posibilidad de inscribir una candidatura por firmas para la Alcaldía de Itagüí, acompañada de una estrategia que incluya coavales para conformar listas al Concejo Municipal. Una alternativa que demuestra que, en política, siempre es prudente tener más de un camino.

Alrededor de este escenario abundan los comentarios y las especulaciones propias de la dinámica política. No obstante, hasta el momento no existen elementos que permitan hablar de una ruptura entre Berenice Bedoya y León Mario Bedoya. Por el contrario, todo indica que la relación política y personal entre ambos continúa vigente.

Otro hecho que merece atención fue la intervención del concejal de Itagüí, Camilo Valencia, quien propuso la designación de un vocero departamental de la ASI que tenga capacidad de liderazgo, cercanía con las bases y, sobre todo, disposición para construir colectivamente. Un planteamiento que refleja la necesidad de fortalecer la articulación interna del partido en Antioquia.

Mientras otros partidos apenas comienzan a organizarse, la ASI ya empezó a mover sus fichas. La definición de los avales no solo determinará quiénes podrán aspirar en 2027, sino también quiénes deberán reinventar su futuro político por fuera de la colectividad.

Porque, al final, en política las decisiones más importantes casi nunca se anuncian en una rueda de prensa. Se toman alrededor de una mesa y, muchas veces, basta con saber quién fue invitado… y quién no.

Se tenía que decir.