La ASEAN aísla a Birmania y pide no ser escenario de rivalidades en el inicio de su cumbre

Yakarta, 5 sep (EFE).- Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) arrancaron este martes su cumbre anual en Yakarta aumentando la distancia con uno de sus miembros, Birmania, y con el mensaje del anfitrión, Indonesia, de que la región no sea el escenario de rivalidades "destructivas".

El presidente de Indonesia, Joko Widodo, inauguró hoy la cuatrigésimo tercera cumbre del grupo, formado por Indonesia, Singapur, Malasia, Filipinas, Tailandia, Camboya, Vietnam, Laos, Brunéi y Birmania (Myanmar), que se celebra desde hoy y hasta el jueves en Yakarta, con un mensaje en pos de la unidad.

"Últimamente he escuchado a la gente hacerse preguntas sobre la ASEAN, sobre si no puede permanecer unida. Sobre si será capaz de salir adelante", subrayó hoy Widodo, anfitrión del grupo este año, en su discurso de apertura en el Centro de Convenciones de Yakarta.

"Me gustaría enfatizar que la unidad de la ASEAN permanece intacta (…) La unidad es la armonía en la diversidad, incluyendo la diversidad de las opiniones", añadió.

Las palabras del líder indonesio, conocido como Jokowi, resonaron en un momento en el que el grupo atraviesa una de sus horas más bajas, debido a las divisiones por cómo abordar la crisis de Birmania, sumida en la semianarquía y el conflicto desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021.

EL DILEMA BIRMANO

Mientras Indonesia, Malasia, Filipinas, Vietnam y Singapur condenaron el golpe a través de una resolución de la ONU en 2021, y son más reacios a dialogar con los militares, Camboya, Brunéi, Laos y Tailandia se abstuvieron, y han estado más abiertos a hacerlo.

El jefe de la junta militar birmana, Min Aung Hlaing, no es invitado a los encuentros del grupo ante la falta de avances del consenso de cinco puntos, acordado con él en abril de 2021 durante una cumbre de la ASEAN también en Yakarta y que incluye el fin de la violencia y el diálogo entre todas las partes.

"Por el bien de la familia de la ASEAN, debemos participar en un diálogo abierto y encontrar una solución común, y buscar acciones más tácticas para llevar a cabo el consenso de cinco puntos", subrayó Jokowi.

No obstante, el grupo no comunicó ningún avance específico en este sentido, mientras Indonesia subrayó que ha "mantenido una comunicación intensa con Birmania en los pasados nueve meses", dijo Widodo, reconociendo no obstante la falta de avances con la junta.

A falta de un nuevo plan, el grupo decidió dar un paso más en su exclusión a Birmania de sus reuniones de alto nivel, y el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., anunció que "está listo para tomar el timón y presidir la ASEAN en 2026".

Filipinas adelantaría así un año su turno de la presidencia del grupo, que recaía en Birmania en 2026, dejando fuera de forma efectiva a este país de la rotación.

Aparte del espinoso asunto de Birmania, Jokowi aprovechó la ocasión para lanzar un mensaje en defensa de la neutralidad del grupo, que lucha por mantener su relevancia pese a la política de no injerencia y a las disensiones internas.

AL MARGEN DE RIVALIDADES

"No utilicen la ASEAN como escenario de rivalidades destructivas, sino como un territorio desde el que hacer crecer la cooperación, la prosperidad, la estabilidad y la paz", dijo Widodo, en una velada alusión a China y EE.UU., que pugnan por aumentar su influencia en la zona.

Jokowi hizo esas declaraciones poco antes de la llegada del primer ministro chino, Li Qiang, y de la de la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, quien partió hoy hacia Yakarta en sustitución del presidente, Joe Biden, cuya ausencia en una cumbre que suele contar con la asistencia del dirigente de EE.UU. ha suscitado controversia.

Al aterrizar en Yakarta, Li defendió "firmemente la centralidad de la ASEAN en la cooperación regional", cuando la ausencia de Biden es interpretada desde Yakarta como una apuesta del estadounidense por impulsar las relaciones con países específicos de la región, como Vietnam o Filipinas, en lugar de con el bloque.

Biden, quien sí acudió a la cumbre de líderes de la ASEAN el pasado año en Nom Pen, Camboya, viajará a Vietnam el domingo, tras su paso por la cumbre del G20 en Nueva Delhi (9-10 de septiembre).

Mientras las reuniones de hoy fueron protagonizadas por los miembros del grupo, mañana miércoles y el jueves incluirán a dirigentes de países invitados, con la celebración además de una cumbre de Asia Oriental y otra trilateral "ASEAN+3", con Japón, Corea del Sur y China, dentro del foro de la ASEAN.

Se espera que, además de Li y Harris, asistan el primer ministro japonés, Fumio Kishida, quien partió hoy hacia Indonesia y donde se prevé que defienda el polémico vertido de agua tratada de la central nuclear de Fukushima; el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol; el primer ministro canadiense, Justin Trudeau; y su par australiano, Anthony Albanese.

El presidente indio, Narendra Modi, también viajará a Yakarta el jueves para una fugaz visita poco antes de la reunión de líderes del G20 en Nueva Delhi.

Asimismo, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, participará el jueves en la cumbre de Asia Oriental, según confirmó hoy la diplomacia rusa, día en el que se espera la comparecencia en Yakarta del secretario general de la ONU, António Guterres.

Por: EFE