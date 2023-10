La artista puertorriqueña Amber Yezel quiere «inspirar» con su animación a otras mujeres

in

San Juan, 27 oct (EFE).- La cantante urbana puertorriqueña Amber Yezel, que incorpora la animación digital en los videos musicales que ella misma dirige, pretende ser "inspiración, apoyo y empoderamiento" para las nuevas generaciones de mujeres que se quieran dedicar a ello, según afirma en una entrevista con EFE .

"Lo hago mucho por ellas y por mi mamá que es una mujer felina también", indica Yezel, aludiendo a su primer personaje en animación digital: La Felina.

La artista, que combina música, cine y animación digital, lanzó en septiembre pasado su álbum "Miau", compuesto de 11 canciones con imágenes animadas de La Felina, que primero dibujó a lápiz y luego plasmó en un iPad.

"En el álbum previo conocimos un poquito de su historia pero me interesa contar un poquito más porque creo que es mucho más profunda de lo que se ha conocido", indica la creadora del personaje.

Para ella, "la mujer tiene algo que inspira mucho a los artistas" y está segura de que la figura femenina le va a seguir inspirando para otras creaciones.

La Felina en Latinoamérica

Yezel explica que los videos animados que acompañan los temas del último disco están ambientados en Puerto Rico y en un futuro le gustaría desarrollar la historia de La Felina en otras partes del mundo y con otros ritmos musicales.

"Me gustaría llevarla por Latinoamérica, por Perú, Colombia, Argentina, la puedo ver por esos lugares", subraya Amber Yezel Peña Estrada, nombre de pila de esta intérprete de 26 años.

La cantante, que estudió cinematografía en la Universidad del Sagrado Corazón en San Juan, asegura que el público tendrá la oportunidad de conocer nuevos personajes creados por ella, entre ellos un español.

En este álbum también destaca la colaboración con el artista puertorriqueño Gyanma. Ambos crearon el tema "La Verde", en la que Gyanma interpreta a uno de los personajes de este intrigante mundo.

Yezel precisa que, a la hora de crear, produce los videos con una cámara de video y animación 2D y no tiene en cuenta "más el arte" que los géneros musicales.

A su juicio, "sería un honor poder hacer algo con bomba y plena que represente a Puerto Rico" si el arte le lleva hasta ello y se plantearía producir otros ritmos caribeños e incluso con fusión de flamenco.

El video musical de "Miau" logró en 2022 destacarse a nivel internacional al ganar varios premios, entre ellos Mejor Video Musical en los "Paris Art And Movie Awards".

"La animación es algo que me ha enamorado completamente, siempre he trabajado con la música, con lo que es la cinematografía, pero la animación es algo nuevo que me fascinó y que espero poder seguir trabajando en el futuro", sentencia Yezel.

Por: EFE