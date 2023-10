La apoteósica Natalia Linares

in

Santiago de Chile, 31 oct (EFE).- Bailó cumbia en el podio. Se maquilló para la ocasión y lució alrededor de sus ojos negros los colores de la bandera colombiana, esa que portó con orgullo al saber que era campeona. Y lloró cuando escuchó las notas del himno de su país en el momento de recibir la medalla.

Así recibió Natalia Linares el oro en salto largo que le dio a Colombia la primera medalla dorada panamericana después de ocho años en una prueba de campo en el atletismo, tras la última conseguida por Catherine Ibargüen, su ídolo, en Toronto 2015.

El maquillaje, como lo dice ella, es su defensa para enfrentar cualquier adversidad. “Esta es mi armadura, salir bien linda, bien apoteósica como dicen. Para decirle al país que sigamos soñando, que tenemos talento y futuro”, dijo después de su gesta.

En el Estadio Nacional de Santiago esa armadura le sirvió ya que luchó contra varios obstáculos. El intenso y atípico frío primaveral chileno que la hizo cubrirse con una manta; un primer salto de 4,63 metros, muy por debajo de lo esperado, que la hizo dudar; y una brasileña, Eliane Martins, que podía hacer temblar su trono dorado.

Y es que con el oro logrado el lunes en los juegos de Santiago 2023, Natalia, con apenas 20 años, se convirtió en la única atleta colombiana en ganarlo todo en la antesala rumbo a París 2024.

Reinó en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, ganó en los Suramericanos de Asunción 2022 y en los Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 donde además del oro, con un salto de 6,86 metros, logró el cupo en salto largo a los Olímpicos del próximo año con la marca mínima exigida.

"Esta medalla refleja que en Colombia los atletas son guerreros, nunca se dan por vencidos en busca de sus sueños y siempre lo dan todo por el país", dijo conmovida y feliz.

Y de sueños está llena su vida. Natalia lo quiere todo y no sólo a nivel deportivo. Cursa quinto semestre de Administración del Deporte y anhela dejar huella. "Me considero una mujer muy inteligente. Me gustaría ser ministra del deporte o presidenta de la federación. Espero hacer otras carreras como administración de empresas y negocios internacionales".

En la capital chilena saltó 20 centímetros menos de esos 6,86 y quería pasar de los siete, pero en el tercer intento dio un brinco de 6,66 metros, un número que para algunos es cabalístico pero que para ella en el Estadio Nacional lo fue todo. La llevó a la gloria.

“Queríamos un poco más en la marca, pero hace frío y yo soy de tierra caliente”, afirmó la saltadora oriunda de Valledupar, en el Caribe colombiano, ya arropada por el calor del triunfo.

“Esta es mi primera medalla panamericana, en mis primeros Juegos Panamericanos. Me queda mucho por delante, pero he cosechado tanto en tan poco tiempo. Simplemente esto es glorioso”, añadió con la voz entrecortada por el llanto la apoteósica Natalia.

jpd

Por: EFE