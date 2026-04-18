La alcancía que no alcanzó… pero que lo dio todo

Resumen: El dinero que hoy existe proviene, en buena parte, de las ventas de jugadores, especialmente de esos canteranos que, por fin, lograron brillar como debían

La voz se quebraba al otro lado de la línea. En cabina, el periodista tenía al entonces innombrable presidente del Deportivo Independiente Medellín. Aún estaba al frente del equipo y, según él, hacía esfuerzos titánicos para mantener en el ‘Medallo’ al gran arquero Aldo Antonio Bobadilla Ávalos.

Su sueldo y su permanencia se habían vuelto insostenibles para las arcas del club. El alto dirigente quería que los hinchas lo entendieran. El micrófono se abrió al público. Querían opiniones, reacciones, verdades crudas. Y entonces llegó ella.

Era una voz juvenil, entrecortada, casi ingenua en su propuesta, pero cargada de una verdad que nadie más se atrevía a decir. Era la voz del hincha de verdad: el que deja de comer para comprar la boleta, el que camina horas bajo el sol o la lluvia para llegar al estadio, el que sufre, el que grita, el que llora con el alma.

Con la voz rota por el llanto, soltó al aire la frase que aún resuena en la memoria de miles de hinchas rojos:

—Díganos cuánto vale mantener a nuestro arquero… pero no lo deje ir. Yo abro mi alcancía. Pongo lo que tengo como base. Y entre todos reunimos la plata para pagarle.

Lloraba. Suplicaba. Y su llanto, lejos de sonar débil, contagió a todos lo que la escuchábamos. Porque esa no era solo una mujer. Era el hincha del ‘Rey de Corazones’. El mismo que tiene a los expertos en psicología social rascándose la cabeza, tratando de entender por qué este equipo genera una fidelidad tan distinta, tan visceral, tan irracionalmente hermosa.

Su ADN está escrito en el estribillo de una canción que todos cantamos con la mano en el pecho: «No se necesita que estés arriba para quererte, glorioso DIM».

Por eso muchos llegaron hasta el Maracaná. Sabían que la diferencia técnica y económica con el local era abismal, tan grande como el propio estadio. Pero ahí estaban, pecho hinchado, garganta destrozada, confiando ciegamente en un técnico que hace rato dejó de representar al equipo. Ya no es más que una figura de papel, un oportunista sentado en el banco en contra de la voluntad de sus seguidores. Es el fruto amargo de la terquedad, del engaño y de la vergonzosa costumbre de entregar partidos, sobre todo cuando se juega contra el rival de patio.

Quizá la situación económica hoy, bajo la administración de Raúl Giraldo, sea distinta a la de aquel entonces. Hay sede propia, salarios al día y un discurso de “trabajo 24/7” que repiten hasta el cansancio en los medios. Pero la realidad es más dura: el dinero que hoy existe proviene, en buena parte, de las ventas de jugadores, especialmente de esos canteranos que, por fin, lograron brillar como debían. El dinero está… pero el retorno deportivo, no. Y por eso la inversión en refuerzos que marquen verdadera diferencia sigue siendo escasa y mediocre.

Ya no hay líneas abiertas en la radio para que el hincha desahogue su dolor como aquella tarde. Hoy solo queda el aprovechamiento descarado del ímpetu de una hinchada poderosa. A la nefasta dirigencia actual no le importamos, porque sabe que siempre estaremos ahí. Sabe que los mismos abonados seguirán pagando, seguirán llenando las tribunas, seguirán cantando, aunque el equipo no prometa nada: ni buen fútbol, ni dirección técnica decente.

Porque el hincha del Medellín no ama cuando se gana. Ama, aunque duela. Ama, de una manera única y especial.

Y esa, señoras y señores, es la grandeza y la tragedia más hermosa del ‘Rey de Corazones’.