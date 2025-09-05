Resumen: La Alcaldía de Medellín implementó el "Documento de Abono", una herramienta en línea para que los contribuyentes se pongan al día con impuestos como el predial. Este documento, que facilita pagos parciales o totales, es parte del compromiso de la administración para ofrecer una atención más digital y eficiente.

La alcaldía de Medellín facilita el pago de impuestos con el «Documento de Abono»

La Alcaldía de Medellín ha simplificado el proceso para que los ciudadanos se pongan al día con sus obligaciones tributarias, como el impuesto predial o el de industria y comercio, a través del «Documento de Abono. Esta herramienta, que se genera a través del portal tributario de la página web del Distrito, permite a los contribuyentes realizar pagos parciales o totales de manera ágil y segura desde cualquier lugar.

El «Documento de Abono» es una muestra del compromiso de la Administración Distrital por ofrecer una atención más cercana y eficiente. La herramienta no solo facilita el cumplimiento de las responsabilidades fiscales, sino que también otorga a los ciudadanos un mayor control sobre sus pagos y su contribución al desarrollo de la ciudad.

En caso de no ser el titular de la obligación, se puede obtener el documento de abono con una carta de autorización (no autenticada), la fotocopia y el documento original del solicitante, y la fotocopia del documento del titular.

Para aquellos que deseen suscribir una facilidad de pago, se debe tener en cuenta que la cuota inicial, el plazo y el valor de las cuotas mensuales se determinarán al momento de la suscripción, según lo establecido en el Decreto Municipal 1209 de 2021. Además, es un requisito previo validar en los servicios tributarios del Distrito si se presenta un saldo a favor y si todas las declaraciones de impuestos están presentadas y liquidadas.

Para obtener más información, los ciudadanos pueden dirigirse al Pabellón Medellín de Plaza Mayor, ubicado en la calle 41 # 55-80, contiguo al CAD (Centro Administrativo Distrital).

