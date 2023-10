La alcaldesa de Bogotá tacha de «caudillito de turno» a Petro al defender proyecto de Metro

in

Bogotá, 2 oct (EFE).-La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tachó este lunes de "caudillito de turno" al presidente colombiano, Gustavo Petro, al defender el proyecto de la construcción de la primera línea del metro tal y como está, a diferencia del mandatario que pretende cambiar parte del trazado aéreo por uno subterráneo.

"Me pueden tratar de matar en vida si quieren, esta ciudad se respeta, es la vida de los bogotanos, es el tiempo de los bogotanos, son los impuestos de los bogotanos lo que está en juego, no es el ego de un caudillito de turno lo que está en juego", expresó la alcaldesa durante la apertura del Festival del Hábitat "Nuestra ciudad, El Mejor Hogar".

Las tensiones entre la alcaldesa y el presidente sobre la modificación del contrato de concesión de la primera línea de metro a fin de agregar un tramo subterráneo persisten desde hace meses y han abierto una brecha entre ambos.

Justamente, Petro anunció la semana pasada que viajará a China para reunirse con su homólogo, Xi Jinping, con quien hablará sobre el futuro del metro de Bogotá, cuya construcción está a cargo de un consorcio de ese país, con el objetivo de cambiar parte del trazado.

"Veremos qué dice el jefe de Estado chino sobre estos temas, si nos puede ayudar a darle una mano a la transformación del transporte en Colombia hacia lo férreo y lo eléctrico", expresó el mandatario.

Para la construcción de la primera línea del metro, la mayor obra de ingeniería de la actualidad en el país, fueron seleccionadas en octubre de 2019 en una licitación dos empresas chinas: la China Harbour Engineering Company Limited (CHEC) y Xi’an Metro Company Limited.

"La primera línea del metro me ha costado sangre, sudor y lágrimas. A mí que me han amenazado la guerrilla por denunciarlos, los políticos corruptos por denunciarlos, los paramilitares por denunciarlos y nunca en mi vida me habían difamado y acosado tanto que por defender el metro de Bogotá", expresó López.

A renglón seguido agregó: "Les voy a decir una cosa, no voy a dejar parar el metro de Bogotá, punto final".

Hasta ahora el único Metro existente en Colombia es el de Medellín, capital departamental de Antioquia (noroeste), que comenzó sus operaciones el 30 de noviembre de 1995 y cuenta con dos líneas.

La construcción del metro es una obra que Bogotá espera desde hace más de medio siglo, pero a pesar de que distintos alcaldes contrataron estudios técnicos nunca se ha conseguido llevarla a cabo.

Por: EFE