La adolescente Isabella Saray de 13 años desapareció en Carepa: es urgente hallarla

Minuto30.com .- Una alerta de búsqueda ha sido emitida en el Urabá antioqueño por la desaparición de la menor Isabella Saray Restrepo Lizcano, de 13 años de edad.

La adolescente desapareció el pasado 22 de noviembre de 2025 en el área urbana del municipio de Carepa, Antioquia.

Isabella es de contextura delgada, piel morena y su rostro es de contorno ovalado. Sus características distintivas incluyen cabello negro crespo y mediano. Sus ojos son café, tiene nariz recta y la boca con labios delgados.

Como señal particular, presenta un lunar al lado derecho de la cara, y sus orejas están perforadas.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Isabella Saray Restrepo Lizcano puede comunicarse de manera urgente con el CTI de Urabá al celular 3185322815.

La familia de la menor espera hallarla pronto, ayudemos para que Isabella regrese sana y salva a su hogar.

