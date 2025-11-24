Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    La adolescente Isabella Saray de 13 años desapareció en Carepa: es urgente hallarla

    Isabella es de contextura delgada, piel morena y su rostro es de contorno ovalado

    Publicado por: SoloDuque

    La adolescente Isabella Saray de 13 años desapareció en Carepa: es urgente hallarla

    Resumen: La adolescente desapareció el pasado 22 de noviembre de 2025 en el área urbana del municipio de Carepa, Antioquia

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una alerta de búsqueda ha sido emitida en el Urabá antioqueño por la desaparición de la menor Isabella Saray Restrepo Lizcano, de 13 años de edad.

    La adolescente desapareció el pasado 22 de noviembre de 2025 en el área urbana del municipio de Carepa, Antioquia.

    Isabella es de contextura delgada, piel morena y su rostro es de contorno ovalado. Sus características distintivas incluyen cabello negro crespo y mediano. Sus ojos son café, tiene nariz recta y la boca con labios delgados.

    Como señal particular, presenta un lunar al lado derecho de la cara, y sus orejas están perforadas.

    Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Isabella Saray Restrepo Lizcano puede comunicarse de manera urgente con el CTI de Urabá al celular 3185322815.

    La familia de la menor espera hallarla pronto, ayudemos para que Isabella regrese sana y salva a su hogar.

    Aquí más Personas Desaparecidas


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.