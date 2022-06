La actriz Diana Quijano padece cáncer

in

A través de su cuenta de Instagram, la actriz Diana Quijano reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama.

La actriz reconocida por su actuación en telenovelas como ‘Victoria’, ‘Bella Calamidades’, ‘Gata Salvaje’, ‘Prisionera’, contó que fue diagnosticada con cáncer de seno, de acuerdo a lo que contó en un video compartido en su red social, donde aprovechó para pedir ayuda económica a sus seguidores en este difícil momento.

«En la serie a Camila le da cáncer de seno y yo acabo de llegar y también me diagnosticaron lo mismo. La única diferencia es que no se llama cáncer, él mío se llama Filiberto. Y sí al comienzo yo bromeaba mucho, pero en realidad no quiero que Filiberto se quede en mi cuerpo. Voy a hacer lo que sea para que él se vaya y voy a necesitar de tu ayuda», dice Diana Quijano en el video.

Diana Quijano estaría pasando por un mal momento económico por lo que pide dinero para costear el tratamiento de quimioterapias.