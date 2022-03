«No hay conflictos de interés»: Representante de los demandantes de la unidad en Envigado responde a la denuncia

Luego de que Minuto30 diera a conocer la denuncia de algunos habitantes de la urbanización La Abadía, quienes manifestaron que estaban en desacuerdo con las políticas que se implementaron con la llegada de una nueva administración, y que, según manifestaron, produjeron atrasos en las obras que se adelantaban para mejorar la fachada del lugar, la abogada de la Firma Derecho Fundamental y representante de la parte demandante de La Abadía en el proceso, Ana María Torres, dio su versión de los hechos.

Previamente: Video: El drama que viven habitantes de una unidad en Envigado, que aseguran que les quieren imponer al administrador

Según Torres, desde que la firma Grupo Ocho P.H. S.A.S fue contratada para encargarse de la administración de la urbanización La Abadía, decidió revisar el proceso de contratación del proyecto de fachadas, » y en ese orden de ideas, se dan cuenta que había la necesidad de no acelerarse y revisar que las cosas estuvieran lo más claras posible», y agregó que «de esa forma comienzan algunas personas a lanzar juicios y aseveraciones donde no las hay».

La abogada manifestó además que en el conflicto no hay ningún tipo de interés, por el contrario, lo que pretenden es garantizar un servicio transparente y con garantías a los copropietarios de la comunidad. Además, expresó que no es la primera empresa que ha tenido inconvenientes con algunos propietarios, las cuales «han salido de La Abadía con su reputación por el piso, y sin que a la fecha se les haya demostrado que efectivamente hubo un mal manejo o se robaron un peso, o incluso que haya intereses propios», expresó Torres.

Por otro lado, Ana María Torres expresó que no se trata de un conflicto entre el Grupo Ocho contra los habitantes de la unidad, sino de «un grupo pequeño de personas que no representa la mayoría, se encuentra atacando a todas las personas que no les hace caso o no están de acuerdo con los intereses que ellos manifiestan (…) Este pequeño grupo hace lo que quieren en La Abadía, y los otros copropietarios por fin tomaron la decisión de tomar acciones», manifestó.

Sobre las obras para mejorar la fachada, la abogada manifestó que la intención del Grupo Ocho no es que se suspenda el proyecto de fachada, pues si bien «desde el 18 de febrero vuelven a hacer los representantes legales de La Abadía, ellos en ningún momento tienen el interés de parar el contrato, pues su interés es velar por el bienestar de sus copropiedades», puntualizó.