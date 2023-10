La 68ª Seminci cierra con Charlotte Rampling y el estreno en España de «Juniper»

Valladolid (España), 28 oct (EFE).- El estreno en España de la película "Juniper" (2021), protagonizada por la actriz británica Charlotte Rampling, clausura esta sábado la 68ª Semana Internacional de Cine de la ciudad española de Valladolid (Seminci).

Rampling, que durante la clausura recogerá una Espiga de Honor por su trayectoria, interpreta a una mujer mayor, alcohólica y de fuerte carácter, dirigida por Mathew J. Saville a partir de una experiencia personal de este realizador nacido en Sudáfrica y que ha desarrollado en Nueva Zelanda su carrera como escritor y cineasta.

"Juniper" narra la historia de una exreportera de guerra, alcohólica y arrogante que se ve obligada a relacionarse con su nieto Sam, un joven confuso interpretado por George Ferrier.

"Me gusta pensar que el público se puede identificar con los personajes y reflexionar sobre este tipo de relaciones", dijo en rueda de prensa Saville sobre su debut en los largometrajes con esta cinta de 94 minutos.

Por su parte, Rampling valoró la "sensibilidad" con la que Saville planteó la película, "emocional, muy minimalista y con muchos silencios" donde, aunque se pueda intuir el final, "no importa porque lo fundamental es la emotividad y las relaciones de los personajes".

Premios para Ken Loach y Andrew Haig

En el palmarés del festival que se dio a conocer hoy, el Premio del Público recayó en "The old oak" ("El viejo roble"), de Ken Loach, y la Espiga Arco Iris fue para "All of us strangers" ("Desconocidos"), del inglés Andrew Haig.

La Espiga de Oro, máximo galardón de la Seminci, recayó en "La imatge permanent", el debut de la realizadora española Laura Ferrés.

La Espiga de Plata fue para "La chimera" ("La quimera"), de la directora italiana Alice Rohrwacher.

El premio a la mejor actriz fue para la parisina Léa Seydoux, protagonista de "The beast" ("La bestia"), una personal adaptación del director francés Bertrand Bonello sobre la novela homónima de Henry James.

Por su parte, el británico Dave Turner fue distinguido con el premio al mejor actor por su papel protagonista en "The old oak", el drama de Loach sobre la integración en Europa de los refugiados de guerra.

El premio a la mejor dirección fue para la alemana Angela Schalenec con una película, "Music", que en la pasada Berlinale fue distinguida como la mejor nueva directora.

"Music" ha sido el único filme, empatado con "The old oak", que repitió cosecha con el premio a la mejor fotografía realizada por Iván Markovic, y el mejor guión fue el de "El rapto", firmado por su director Marco Bellocchio y Susanna Nicciarelli.

Por: EFE