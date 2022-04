[VIDEO] ¿Cochina? Acusan a Kylie Jenner de vender su ropa usada con altos precios y mal olor

in

La multimillonaria Kylie Jenner ha sido duramente criticada en las redes sociales por vender ropa usada a precios muy elevados en el sitio ‘Kardashian Kloset’, el cual comparte con sus hermanas. Además, algunos compradores criticaron los olores de la ropa.

No es la primera vez que Kylie Jenner está en el ojo del huracán por lo que vende. El año pasado, cuando lanzó su línea de bikinis, muchos tiktokers la criticaron porque sus piezas eran extremadamente pequeñas y transparentes. Pese a los malos comentarios, los trajes de baño se vendieron como pan caliente.

Resulta que la youtuber Blair Walnuts compartió recientemente en su canal que compró más de 500 dólares en el sitio de ropa de Kylie Jenner y el resultado fue decepcionante.

Según Blair, en cuanto abrió el paquete de ropa, un olor desagradable salió. «Hay una especie de olor, es como un viejo olor a humedad», afirmo la joven.

Walnuts compró un top strapless azul de 99 dólares, que no le encantó, pues dijo que no era nada cómodo porque se baja. También compró un corset de 195 dólares de animal print en tonos rojos y dorados que le ajustó perfecto a su cuerpo, y finalmente, un jumpsuit de 175 dólares. Pese al detalle de los olores, la youtuber no se arrepiente de su compra.

Critican la ropa usada que vendió Kylie Jenner.

Además de ser estrellas de televisión, las hermanas Kardashian-Jenner generan más dinero gracias a sus negocios alternos como maquillaje, línea de jeans, perfumes, ropa interior y un sitio web, Kardashian Kloset, donde venden prendas que ya no usan, el cual también ha recibido críticas porque algunos precios son exorbitantes. Por ejemplo, Khloé Kardashian subió al catálogo ropa de su hija True a precios muy altos.

