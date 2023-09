Kuss:»En el equipo hay buen rollo, somos amigos»

Angliru (Asturias), 13 sep (EFE).-El estadounidense Sepp Kuss (Jumbo Visma) pensó en la línea de meta del Angliru que había perdido el maillot rojo de líder, por lo que fue una sorpresa saber que lo había retenido por solo 8 segundos respecto a su compañero Jonas Vingegaard.

"Estoy muy contento. Cuando crucé la meta creí que había perdido el maillot rojo, pero ni siquiera estaba triste. Sabía que lo había hecho lo mejor posible en la subida. Cuando he escuchado que mantenía la roja me sorprendí", comentó Kuss en meta.

De nuevo un festival del Jumbo Visma, copando las tres primeras posiciones, tanto de la etapa como del podio.

"Hoy he tenido sentimientos extraños, pero no en un mal sentido. He estado delante otro día con mis dos compañeros de equipo, y también amigos. Creo que lo hemos pasado bien, ¡todo lo bien que lo puedes pasar subiendo l’Angliru!".

Kuss calificó la jornada como "una locura", pero valoró el hecho de estar un día más cerca de la victoria final.

"Ha sido una locura de día, pero día más cerca de la victoria. A media subida Jonas Vingegaard me dijo: "vas a ganar", y yo pensaba… "veremos". Primoz Roglic se sentía súper bien en la subida y ha estado increíble. He intentado estar con él tanto como he podido, y luego he podido limitar las pérdidas en el final", explicó.

El ciclista de Durango (Colorado), destacó la colaboración del español Mikel Landa, con quien pasó la meta a 19 segundos del vencedor, Primoz Roglic.

" Landa probablemente se merecía un puesto de podio más que yo, pero sabía que estaría muy justo por el maillot y necesitaba los segundos de bonificación. Ha sido un cumpleaños muy feliz, lo he pasado haciendo lo que más disfruto”, dijo.

Para Kuss, no habrá problemas de rivalidad dentro del equipo por ganar la Vuelta.

"Los 3 tenemos libertad. El día de descanso tuvimos una reunión para analizar las posibles situaciones en carrera y decidimos que tiene que ganar el más fuerte, y que, por supuesto, no debíamos atacarnos entre nosotros ni ponernos en peligro".

Kuss admitió que la oportunidad para ganar una grande es inigualable, tal vez de las que se presentan una vez en la vida.

"Con 8 segundos aún no he ganado, mañana será un día importante, y si en la etapa no hay lucha por las bonificaciones, pues mejor. La Vuelta no será una competición entre nosotros, hay buen rollo en el equipo, somos amigos"

"Sé que tengo una gran ocasión, una oportunidad única, un momento especial. Quiero hacerlo bien", concluyó.

Por: EFE