Kuss: «No quiero ganar la Vuelta como un regalo»

Bejes (Cantabria), 12 sep (EFE).- El líder de la Vuelta 2023, el estadounidense Sepp Kuss (Jumbo-Visma), aseguró este martes en Bejes, donde ganó destacado su compañero Jonas Vingegaard, que no quiere "ganar la Vuelta como un regalo", si no que considera que una carrera "la tiene que ganar el más fuerte".

"No quiero ganar la Vuelta como un regalo, eso para mí no es deporte. Tiene que ganar el más fuerte y Jonas ha hecho una subida perfecta. Me gustaría ganar pero también me alegraría si ganas Jonas", dijo el Kuss tras la etapa.

El estadounidense. no obstante, recordó que "todavía estoy en liderato" y que los 29 segundos que mantiene sobre su compañero, y ahora segundo por delante de Primoz Roglic, aún es "un margen".

En ese sentido, aseguró que afrontará la etapa de mañana "con buenas sensaciones" a pesar del tiempo perdido hoy, 1.15 con Vingegaard y 4 segundos sobre el resto de favoritos, ya que la subida de hoy a Bejes, corta y dura, "era demasiado explosiva" para él.

"Aunque mañana lo táctico no valdrá de mucho y se verá quien tiene piernas porque el Angliru es muy duro", apuntó.

Kuss, por otro lado, espera "que lleguen buenas noticias" sobre su compañero Nathan van Hooydonk, quien está en una situación crítica tras sufrir un infarto y un accidente de choque estando con su pareja, que está embarazada.

"Estábamos en el bus cuando nos han dicho lo de Nathan. Cuando un amigo y compañero está en esa situación tienes que concentrarte en la carrera, pero también piensas en el amigo", relató el líder como vivió la noticia de lo sucedido a su compañero.

Por: EFE