Tiktoker genera polémica al exigirle a sus seguidores que lo traten como una celebridad

Recientemente, el creador de contenido ‘Kunnno’ fue blanco de críticas luego de que le exigiera a sus seguidores que no lo llamaran tiktoker sino ‘artista’, hecho que generó revuelo entre los usuarios pues muchos no estuvieron de acuerdo.

Según manifestó durante una entrevista el pasado 09 de octubre al programa Alofoke, donde le preguntaron a qué se debía su éxito y fama, él manifestó que “ya no se consideraba un tiktoker”.

“Yo voy a ser muy honesto. Yo nunca he visto con ningún otro tiktoker porque hoy en día yo ya no me considero tiktoker, yo la verdad me considero lo que soy, hoy en día soy una celebridad y un artista”, afirmó Kunno.

Sin embargo, el mexicano explicó que gracias al gran éxito que ha adquirido en TikTok, se debe a reaccionar a sus seguidores con el famoso baile que hace en la red social, pues no se había visto antes.

Ante sus declaraciones, los usuarios manifestaron su punto de vista “¿Celebridad? ¿Artista? Ay, por favor, apenas si unos cuantos en su casa lo conocen”, “¿Y eso a quién le importa? Porque le dan foco a las personas virales haciéndoles creer que son algo más que el meme del mes”, “Sigan dándole importancia a alguien insignificante, egocéntrico y sin talento”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kunno (@papikunno)

