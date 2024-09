Kuczynski ve «hiperprogresista» la petición de CorteIDH de rechazar libertad de Fujimori

Lima, 7 dic (EFE).- El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) definió este jueves como "hiperprogresista" la petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) de no liberar al también ex jefe de Estado Alberto Fujimori, a quien él mismo indultó en 2017 y quien fue finalmente excarcelado este miércoles. "Eso no debe ser […]