[VIDEO] Kristina Lilley mostró que se rapó la cabeza tras quimioterapias

La actriz Kristina Lilley, recordada por su participación en la telenovela ‘Pasión de Gavilanes’, mostró los cambios que ha traído consigo el cáncer. Con un video, demostró lo duro que ha sido el enfrentar el proceso.

Por medio de sus estados de Instagram, la famosa actriz estadounidense, de 59 años, le contó a sus seguidores que ya se le había empezado a caer el cabello a causa de los medicamentos que está recibiendo en las quimios.

Recordemos que la actriz comenzó quimioterapias buscando superar el cáncer de seno detectado en noviembre del 2022.

El momento preciso en que Kristina Lilley se rapó la cabeza:

En el video se el momento en el que su yerno prende la máquina y empieza a rapar la cabeza, el momento lleno de lágrimas y dolor fue acompañado con este escrito: “ un día difícil…Gracias. a Dios fue en familia. Mi yerno me pasó la máquina.Verme es doloroso, pero me miré , lloré y he llorado pero estoy viendo en mi mirada algo diferente….valentía…….Thank you Zach!!!!”.

