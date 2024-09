Koral Costa piden que voten para sacar a su esposo de la Casa de los Famosos, generando atención por la pelea de este y Culotauro.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

«La Diva» como también se hace llamar Koral Costa, la esposa de Omar Murillo «Bola 8» lanzó una petición poco usual en un reality. Desde afuera «pide a los televidentes», apoyar una votación en contra de él para que salga lo más rápido «porque el verdadero amor lo tiene afuera

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La casa de los famosos Colombia (@lacasadelosfamososcolombia1)

“Ahora les pido el favor que no voten por mi esposo, ya lo quiero en mi casa donde sí tiene amor y donde sí sé quién es, lo quiero acá. Yo a él lo acabo de pedir que lo saquen, les pido a todos sáquenlo, no quiero que esté más allá, lo quiero acá donde lo recibo con amor, sáquenlo, él se nominó, es claro que no quiere estar allá” compartió Koral «La Diva» en sus redes sociales. La pelea con Culotauro y los tratos que ha recibido por parte de sus compañeros, acrecentaron la tensión no solo en la Casa de los Famosos y en su casa de acuerdo a lo que Koral ha vivido al extrañarlo. Rating o estrategias, al realitie le sirve todo este tipo de showbiz de pelas, besos, agarrones y más.

Tensión en la Casa de los Famosos

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La casa de los famosos Colombia (@lacasadelosfamososcolombia1)



Lee más noticias de entretenimiento.