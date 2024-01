Koke: «El jueves tenemos la revancha»

in

Riad, 10 ene (EFE).- Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, expresó este miércoles, tras la derrota por 5-3 en la prórroga contra el Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España, que su rival ha estado "un poquito mejor físicamente al final", pero remarcó que la semana próxima, en la Copa del Rey, hay "revancha" en el Metropolitano.

"Claro que no (hay nada que reprocharse). Hemos hecho un esfuerzo enorme todos y no ha podido ser. Lo hemos tenido ahí casi en la mano con el 3-2, no hemos podido, nos han remontado. Hay que seguir. El jueves que viene tenemos otra revancha y vamos a necesitar a toda nuestra gente en nuestro estadio y esperamos tomarnos la revancha", dijo a 'Movistar'.

"Vamos a salir a por toda seguro en nuestro estadio. Hemos muy buenos partidos contra el Real Madrid últimamente. Estamos dando todo. Este año los ganamos en nuestra casa, el año pasado en Copa del Rey pasaron cosas y esperamos esta temporada eliminarlos, como no pasó la temporada pasada", abundó.

Para él, el derbi de este miércoles ha sido "espectacular para el espectador, de muchos goles, con un ritmo alto, buen fútbol…" "Ellos han estado físicamente mejores al final y darles la enhorabuena, porque nos han ganado", añadió.

Koke declaró que sería "injusto" señalar a los cambios por la derrota. "Nuestros compañeros han entrado bien, han entrado frescos y al final esto es fútbol. Ellos han estado más acertados al final del partido y ya está. Es injusto echarle la culpa a nuestros compañeros que salen del banquillo", agregó.

Por: EFE