Londres, 22 dic (EFE).- Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, aseguró que le gusta que se entienda que la UEFA y otras federaciones "no pueden hacer lo que quieran", pero insistió en su apoyo al club y su rechazo a la Superliga Europea.

El conjunto de Anfield comunicó este viernes que está comprometido con las competiciones UEFA y que rechaza la idea de la Superliga, pese a que formó parte de los fundadores en abril de 2021.

"Me gusta que entendamos un poco que la UEFA y otras federaciones no pueden hacer simplemente lo que quieran y que tenemos que hablar. Más competiciones y más partidos y nadie dice nada. Me gusta que haya un poco de movimiento, pero mi opinión respecto a la Superliga es la misma", dijo el alemán.

Pese al fallo del Tribunal de Justicia Europeo a favor de la Superliga, los seis clubes ingleses involucrados en ella demostraron su rechazo entre jueves y viernes.

Por: EFE