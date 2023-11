Klopp dejará que Luis Díaz decida si juega o no

in

Londres, 3 nov (EFE).- Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, decidirá que sea el propio Luis Díaz quien decida si estará disponible este fin de semana contra el Luton Town, después de que los padres del futbolista colombiano fueran secuestrados la semana pasada.

Mientras que la madre fue liberada, el padre de Díaz sigue secuestrado en paradero desconocido.

"No vamos a forzar la situación", dijo este viernes Klopp en rueda de prensa. "Si se siente bien, entrenará con nosotros. Cuando le ves con el grupo, le ves bien, pero puedes darte cuenta de que no está durmiendo bien".

El técnico alemán confirmó que Díaz se ejercitó con normalidad los dos últimos días y que dependerá del colombiano si se ve en condiciones de entrar en la convocatoria contra el Luton.

"Las noticias que nos llegan desde Colombia nos dan algo de esperanza. No puedo decir lo que haremos porque ahora mismo estamos esperando, pero todo depende de él, si quiere estar disponible o no, yo no voy a forzar nada", insistió.

Díaz conoció la noticia del secuestro de sus padres cuando estaba en el hotel de concentración antes de enfrentarse al Nottingham Forest la semana pasada. Además de perderse el encuentro contra los de Nottingham, tampoco entró en la convocatoria para el duelo de Copa de la Liga contra el Bournemouth.

Por: EFE