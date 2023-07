Kim Kardashian y Cara Delevingne en «American Horror Story»

in

La nueva temporada de American Horror Story tendrá a Kim Kardashian como una de sus estrellas.

La Antología y horror creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk para la cadena de cable FX, «American Horror Story» se dará un banquete con la aparición de Kim Kardashian y Cara Delevingne en los papeles protagónicos. Esta serie que llega al temporada No.12, recoge hechos de la vida real sobre sórdidos casos y los convierte en una serie de impacto. La revelación del trailer en que se anuncian las actrices que participarán, despertó las redes sociales por el cambio de look de Kim, que estará con Cara y Emma Roberts en American Horror Story: Delicate (Delicado), la cual narrará los detalles de la paranoia de un actriz que cree que alguien no desea que conciba un hijo. «Al sufrir un aborto espontáneo, ella no lo concibe y en su mente le afirma a su médico que el bebé sigue moviéndose dentro de su vientre» por lo que se verá un drama de mucho peso psicológico con un poco de sangre como tiene acostumbrado la serie a todos sus seguidores.

