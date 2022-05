Kim Kardashian bajó varios kilos para lucir igual que Marilyn Monroe

Una de las famosas que llevó la miradas de los todos lo asistentes fue Kim Kardashian, quien desfiló en la alfombra roja con un vestido ajustado de color carne recubierto de brillantes que evocaba a Marilyn Monroe.

Pero tuvo que bajar varios kilos para que le sirviera el vestido con el que Marilyn Monroe le cantó aquel «Happy birthday Mr. President» a John F. Kennedy en 1962.

Kim Kardashian cumplió las expectativas: adelgazar 7 kilos. También tiñó su pelo de rubio platino para parecerse aún a la famosa de la década de los 60.

«Tuve la idea de llevar este vestido, pero cuando me lo probé no me entraba. Así que les dije: ‘Necesito tres semanas y me servirá’. Y perdí siete kilos», dijo Kim. Y agregó: «Soy una persona con mucha determinación. Creo sinceramente que nadie creyó que podía lograrlo, pero lo conseguí».

Según ella, para bajar los kilos que tenía demás no comió «Nada de carbohidratos ni azúcar durante tres semanas».

Kim Kardashian con el vestido de Marilyn Monroe en la Met Gala