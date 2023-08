Se ‘dañó’ mientras entrenaba, Kim Kardashian sufrió lesión en hombro y tendón

Hace poco se conoció que la influencer y empresaria Kim Kardashian había sufrido dos lesiones, se rompió un hombro y desgarró un tendón.

Aunque la noticia fue conocida por la misma Kim, se desconoce cómo ocurrieron las lesiones, además, tampoco se pudo establecer el día exacto en el que ocurrieron las lesiones.

Por medio de las redes sociales, la famosa le contó a sus más de 360 millones de seguidores en Instagram, que había una cosa que no le había dicho a sus fans “y es que me he roto el hombro y me he desgarrado un tendón”.

Kim Kardashian no dejaría de ir al gimnasio por lo que estaría con Melissa Alcantara, una entrenadora personal, que ya había estado trabajando con la influencer.

Medios locales detallaron que la segunda etapa de la recuperación de Kim Kardashian se estaría dando en el mismo gimnasio donde sufrió ambos lesiones.

