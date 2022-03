[FOTOS] ¿Obsesión? La nueva novia de Kanye West es idéntica a Kim Kardashian

in

No ha pasado mucho tiempo desde que Kanye West anunció su ruptura con Julia Fox, relación que mantuvo luego de haber terminado con su aún esposa Kim Kardashian, sin embargo, recientemente confirmó su relación con «la doble de Kim Kardashian».

Después de Kim, conoció a Julia Fox, quien salió por un par de semanas, e incluso, fue su compañera en la Semana de la Moda en París, pero no fueron suficientes los regalos que le dio a la modelo para lograr que se quedara, pues luego de los conflictos y acusaciones que tuvo con su ex pareja, Julia decidió alejarse de él, para no ser partícipe de la polémica.

Ahora el rapero volvió a aparecer con nueva pareja, a quien conoció en Miami y quien guarda un parecido innegable con la mamá de sus hijos.

La nueva novia de Kanye West es idéntica a Kim Kardashian.

Nos referimos a la influencer Chaney Jones, que se ha ganado el apodo de «La doble de Kim Kardashian» por su parecido innegable con la socialité, tanto físico como su gusto por la moda.

Fue a través de Instagram, que Chaney compartió una fotografía donde se le puede ver junto al rapero, donde a ella se le puede ver con una sonrisa, mientras que al cantante solo posa con un semblante serio.

Ante esto, los internautas han revelado que el intérprete ya no se molesta por ocultar su relación, y que no le importa dejar al descubierto que su nueva novia tenga un parecido a Kim.

