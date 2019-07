Kilian Virviescas, exfutbolista, sufrió un infarto cerebral que le quitó movilidad en extremidades

El exjugador colombiano Kilian Virviescas se encuentra hospitalizado en una clínica de Ibagué tras sufrir un derrame cerebral cuando veía un partido de las semifinales de la Copa América 2019.

Virviescas, que se retiro del fútbol profesional en 2013, le relató al Gol Caracol la situación que vivió cuando veía el partido entre Brasil y Argentina.

“Estoy estable, me hicieron un examen a tráves del esófago, tengo un hueco en un ventrículo y me tienen que hacer una intervención mediante un catéter. Perdí la movilidad de la pierna izquierda y del brazo izquierdo, me estoy recuperando de eso”.

El exjugador de América de Cali que cuenta actualmente los 39 años, espera recuperarse pronto.