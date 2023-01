¡Adiós Kiko! Carlos Villagrán se despidió de su personaje

Kiko, el niño malcriado por su madre Doña Florinda y que vive en medio de la vecindad con el Chavo del 8, luego de décadas de personificarlo el comediante Carlos Villagrán, decidió decirle adiós para siempre.

Esta decisión se da, puesto que dicho por él mismo, tuvo muchas críticas por interpretar a Kiko a sus 78 años, pues desde que las grabaciones del Chavo terminaron, Villagrán quiso mantener vivo a su personaje tan querido.

«Será el mismo ‘Kiko’ que no sabe hacer nada, yo no puedo hacer otra cosa que no sea ‘Kiko’, porque sería fraude para la gente (…) Me han dado de comer, y más importante, le han dado de comer a mis hijos, señaló el actor que ahora tiene 78 años y lleva un poco más de medio siglo interpretando a ese niño de la ficción”, mencionó el comediante en una conferencia de prensa.

