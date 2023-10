Kiev teme que la ayuda militar a Ucrania disminuya si se alarga la guerra en Gaza

in

Kiev, 12 oct (EFE).- El jefe de la inteligencia militar ucraniana (GUR), Kirilo Budánov, reconoció hoy a la publicación Ukrainska Pravda que el envío de material militar a Ucrania podría disminuir si se alarga la guerra de Israel contra Hamás en la franja de Gaza.

Budánov afirmó que, mientras la guerra no se extienda más allá de unas pocas semanas, no existe preocupación al respecto en Ucrania. “Pero si la situación se alarga, está claro que habrá ciertos problemas por el hecho de que no sólo Ucrania necesitará suministros de armamento y municiones”, afirmó el jefe del GUR.

El responsable de la inteligencia militar de Kiev explicó que Ucrania no prevé que haya problemas con la ayuda militar que recibe del exterior hasta mediados del año que viene.

“A partir de ahí todo dependerá de nosotros, de lo bien que transmitamos, mostremos y expliquemos nuestras necesidades”, dijo Budánov, que habló también de la necesidad de que Ucrania haya incrementado su capacidad de producción de armamento para entonces.

La oposición a seguir enviado ayuda a Ucrania entre los círculos republicanos leales al expresidente estadounidense Donald Trump hace temer a los ucranianos por la continuidad de la asistencia militar de Washington. Trump es, según las encuestas, el político republicano mejor colocado para concurrir por ese partido a las elecciones de 2024.

Por: EFE