Kiara busca hogar con urgencia ¿la adoptas?

Minuto30.com .- Se busca hogar con urgencia para una hermosa perrita que responde al nombre de kiara.
Tiene 3 años, es muy juiciosa y es apta para convivir con otros perritos.
Si puedes adoptarla o darle un hogar de paso urgente comunícate al whatsapp 304 5988105.
La adaptación de un perro adoptado
Ten en cuenta que la adopción de un perro requiere paciencia y una estructura clara, durando generalmente de 2 a 8 meses. Aplica la regla 3-3-3 (3 días de estrés/desconfianza, 3 semanas para rutinas, 3 meses para sentirse en casa).
Crea una rutina consistente, un espacio seguro, y usa refuerzo positivo para fortalecer el vínculo y reducir la ansiedad.
Como lograr la adaptación de un perro adoptado con uno «tóxico» o reactivo
Este proceso de adaptación equiere presentaciones graduales, supervisión constante y refuerzo positivo. Inicialmente, mantén espacios separados, realiza encuentros neutrales en la calle y premia la calma para evitar conflictos, priorizando la seguridad y la paciencia para establecer una convivencia segura.
Si notas que el “tóxico” desespera al nuevo integrante, sin conseguir controlar la situación, busca la ayuda de un adiestrador o etólogo especializado en comportamiento animal para un plan de acción seguro.
Aquí más Mascotas extraviadas y en adopción
