Kevin Viveros, goleador del Brasileirão, entra en el radar de la Premier League tras cotizarse en 20 millones de euros

Resumen: El delantero colombiano Kevin Viveros, actual máximo artillero del Brasileirão 2026 con el Athletico Paranaense, ha despertado el interés de clubes del fútbol inglés, destacándose un primer acercamiento por parte del Aston Villa.