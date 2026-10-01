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    Kevin Viveros, goleador del Brasileirão, entra en el radar de la Premier League tras cotizarse en 20 millones de euros

    Una eventual venta internacional dejaría importantes dividendos para el equipo verdolaga, que aún conserva el 30 % de sus derechos deportivos

    Publicado por: SoloDuque

    Atlético Nacional asegura a Viveros por el 70%
    El delantero colombiano Kevin Viveros, en una imagen de archivo. Foto. Atlético Nacional
    Kevin Viveros, goleador del Brasileirão, entra en el radar de la Premier League tras cotizarse en 20 millones de euros

    Resumen: El delantero colombiano Kevin Viveros, actual máximo artillero del Brasileirão 2026 con el Athletico Paranaense, ha despertado el interés de clubes del fútbol inglés, destacándose un primer acercamiento por parte del Aston Villa.

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    Minuto30.com .- El delantero colombiano Kevin Viveros, actual máximo artillero del Brasileirão 2026 con el Athletico Paranaense, ha despertado el interés de clubes del fútbol inglés, destacándose un primer acercamiento por parte del Aston Villa.

    Cifras en Brasil

    Viveros lidera la tabla de goleadores del campeonato con 18 anotaciones en 26 partidos disputados. Su cuota goleadora representa el 41,8 % de los tantos del Athletico Paranaense, equipo que marcha en la tercera posición del torneo.

    Miradas desde Inglaterra: Su sobresaliente nivel duplicó su cotización en el portal especializado Transfermarkt, alcanzando los 20 millones de euros. Aston Villa ya preguntó por sus condiciones, aunque de momento es solo un acercamiento sin oferta formal. El Sunderland es otro de los equipos que le hace seguimiento.

    Una «platica» para Atlético Nacional

    Una eventual venta internacional dejaría importantes dividendos para el equipo verdolaga, que aún conserva el 30 % de los derechos deportivos del atacante.

    Debut Tricolor: Su gran presente deportivo le abrió las puertas de la Selección Colombia, recibiendo su primera convocatoria por parte del técnico Néstor Lorenzo y haciendo su debut oficial en un reciente partido amistoso frente a México.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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