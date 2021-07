Amenaza directa, Kevin Roldán ‘le tira’ a cantante por redes sociales

Kevin Roldán escribió a través de sus historias en Instagram comentarios contra su colega ‘Jamby El Favo’, luego de que este reviviera un conflicto que tuvieron tiempo atrás.

“Tu novio es una loca, como ‘Jamby El Favo’. El favorito de las babys soy yo, tú eres ‘El Favo’ pero, ¿de qué o quién? Jamby es una perra que anda con fierros de mentiras”, comentó el cantante caleño Kevin Roldán.

Por lo que el cantante boricua no dudó en contestar con amenaza directa. “Hablas de sapo y me llamaron la policía ese día en la finca. Creo que quieres meterme preso o demandarme. Kevin Roldán A.K.A. el sapo caleño que se mudó de allá porque no lo quieren, y por sapo también va a tener que mudarse de Medellín, donde se sabe, desde los tiempos de Pablo Escobar, cómo terminan los sapos”, aseguró ‘Jamby El Favo’.

