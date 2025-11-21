¡Se llevaron hasta la pintura! Kevin Mier en el ojo del huracán en México por controversia de arriendo

Resumen: El portero colombiano Kevin Mier, figura del Cruz Azul en México, enfrenta un escándalo legal tras ser demandado por la dueña del apartamento que rentaba, con la denuncia presentada directamente al club el 13 de noviembre. Las graves acusaciones contra Mier incluyen una presunta deuda económica millonaria, el incumplimiento del contrato de alquiler por terminación anticipada, el robo de elementos del inventario (como electrodomésticos y un microondas), y daños materiales significativos a múltiples áreas del inmueble, incluyendo piscina y habitaciones, con el conflicto escalando tras un incidente de robo de tenis que motivó la salida del jugador. Este litigio civil extradeportivo sitúa al arquero bajo intenso escrutinio y obliga a la directiva del Cruz Azul a manejar las implicaciones para la imagen del equipo.
El portero colombiano Kevin Mier, actual figura de Cruz Azul, se encuentra envuelto en un escándalo legal en México tras ser demandado por la propietaria de un apartamento que ocupó.
La situación ha escalado rápidamente, poniendo al jugador en una posición incómoda frente a la opinión pública y su club.
La demanda, que fue presentada ante las oficinas de Cruz Azul el pasado 13 de noviembre, detalla una serie de graves acusaciones que incluyen deudas económicas y daños materiales significativos al inmueble.
La denuncia principal que pesa sobre Mier es la presunta deuda millonaria que habría dejado tras desocupar el apartamento.
A esta se suma el incumplimiento en el contrato de alquiler, específicamente por la terminación anticipada, lo cual acarrea una multa estipulada.
Sin embargo, las acusaciones no terminan en el aspecto económico. La dueña del inmueble también señala que el futbolista se habría llevado elementos del inventario original.
Entre esos elementos estarían electrodomésticos y un horno microondas, y habría dejado en mal estado varias partes del apartamento.
Los daños reportados afectan múltiples áreas del predio, incluyendo la piscina, armarios, habitaciones y diversas zonas comunes.
La demandante sostiene que el deterioro es considerable y requiere reparaciones que aumentan la cuantía de la reclamación.
La cadena de problemas, según la versión de la dueña, se inició tras un incidente que involucró a una colaboradora de Mier, a quien se le acusa de haber robado unos tenis.
Este evento habría motivado al arquero a tomar la decisión de no volver al apartamento, desencadenando el posterior litigio.
La mujer afectada relató que, en un principio, le fue imposible notificar directamente al jugador sobre las irregularidades y la deuda.
Ante la falta de respuesta o contacto por parte de Mier, decidió llevar la acción legal directamente al Cruz Azul donde juega el colombiano.
Este escándalo extradeportivo pone al portero Kevin Mier bajo un intenso escrutinio. La directiva de Cruz Azul ahora debe lidiar con las implicaciones de una demanda civil que afecta la imagen de su plantel.
