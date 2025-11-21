El portero colombiano Kevin Mier, actual figura de Cruz Azul, se encuentra envuelto en un escándalo legal en México tras ser demandado por la propietaria de un apartamento que ocupó.

La situación ha escalado rápidamente, poniendo al jugador en una posición incómoda frente a la opinión pública y su club.

La demanda, que fue presentada ante las oficinas de Cruz Azul el pasado 13 de noviembre, detalla una serie de graves acusaciones que incluyen deudas económicas y daños materiales significativos al inmueble.

La denuncia principal que pesa sobre Mier es la presunta deuda millonaria que habría dejado tras desocupar el apartamento.

A esta se suma el incumplimiento en el contrato de alquiler, específicamente por la terminación anticipada, lo cual acarrea una multa estipulada.

Sin embargo, las acusaciones no terminan en el aspecto económico. La dueña del inmueble también señala que el futbolista se habría llevado elementos del inventario original.

Entre esos elementos estarían electrodomésticos y un horno microondas, y habría dejado en mal estado varias partes del apartamento.

Los daños reportados afectan múltiples áreas del predio, incluyendo la piscina, armarios, habitaciones y diversas zonas comunes.

¡Se llevaron hasta la pintura! Kevin Mier en el ojo del huracán en México por controversia de arriendo

La demandante sostiene que el deterioro es considerable y requiere reparaciones que aumentan la cuantía de la reclamación.

La cadena de problemas, según la versión de la dueña, se inició tras un incidente que involucró a una colaboradora de Mier, a quien se le acusa de haber robado unos tenis.

Este evento habría motivado al arquero a tomar la decisión de no volver al apartamento, desencadenando el posterior litigio.

La mujer afectada relató que, en un principio, le fue imposible notificar directamente al jugador sobre las irregularidades y la deuda.

Ante la falta de respuesta o contacto por parte de Mier, decidió llevar la acción legal directamente al Cruz Azul donde juega el colombiano.

Este escándalo extradeportivo pone al portero Kevin Mier bajo un intenso escrutinio. La directiva de Cruz Azul ahora debe lidiar con las implicaciones de una demanda civil que afecta la imagen de su plantel.

Exclusiva Dicen que hasta el horno se llevó, el arquero de Cruz Azul está metido en un problema legal por dejar en ruinas la casa que rentaba Acá lo que pasó https://t.co/6Zilmab7mT @JorgeeBrioness pic.twitter.com/8WROjbUB4p — Esto en Línea (@estoenlinea) November 21, 2025

