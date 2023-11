Kerr: «Garuba me recuerda a Green y Looney. Tras ser descartado nos lanzamos por él»

in

Miami (EE.UU.), 3 nov (EFE).- Steve Kerr y los ejecutivos de los Golden State Warriors no lo dudaron cuando vieron que el español Usman Garuba se quedaba libre porque sus características se asemejan a las de dos hombres muy importantes de su plantilla.

"Me recuerda un poco a Draymond Green y a Kevon Looney. Es un jugador que nos gustó en el draft de hace un par de años. Y cuando estuvo disponible este verano tras ser descartado por Houston, nos lanzamos por esta oportunidad", dijo este jueves el técnico en un encuentro por videollamada con varios medios al que asistió la Agencia EFE.

Pese a que todavía no ha contado con minutos en Golden State, Kerr señaló que están "muy contentos con Usman" porque siempre suma.

"No es una amenaza de larga distancia, no es un tirador, ni el típico jugador que todo el mundo está buscando, pero entiende el juego, saber cortar, es buen pasador y cuando tiene minutos le da sentido al juego. Los jugadores que están con él en pista lo disfrutan", afirmó Kerr.

Si bien todavía no ha recibido oportunidades con el primer equipo (tiene un contrato dual por el que también pasa tiempo en la liga de desarrollo G League), en San Francisco cuentan con él:

"Jugará mucho en Santa Cruz, es aún muy joven, necesita desarrollarse, y estamos contentos con él”, sentenció.

Motivado con el NBA In-Season Tournament

Kerr es un gran seguidor del deporte internacional y es consciente de que esta 'copa de la NBA' que arranca este viernes es una influencia directa de otras latitudes.

"Conozco la Copa del Rey (de España), la he seguido durante años, creo que este torneo está muy influenciado por el deporte europeo, tanto fútbol como baloncesto. Espero que sea un éxito, estoy muy contento, sé que nuestros jugadores también y no veo el momento de estar ya mañana en pista", afirmó.

La motivación por este nuevo título es máxima, pero Kerr tiene claro que hay que priorizar el largo plazo.

"No vamos a tomárnoslo como si fueran las Finales de la NBA, no puedo poner a Curry 45 minutos. Tenemos que pensar en el largo plazo para nuestro equipo, pero definitivamente queremos ganar y seremos competitivos", explicó.

Sobre el miedo a que no haya motivación por competir, Kerr fue tajante.

"No creo que necesite motivar a los jugadores en esto, ellos se motivan solos. Si pones un premio delante de un jugador de la NBA, va competir de manera especial. Creo que los partidos tendrán mucho significado, es algo importante para nosotros", afirmó.

"Será divertido, en una atmósfera diferente, una pista distinta, con otras equipaciones. La liga lo ha convertido en algo único. En los últimos años, el 'play-in' fue un gran éxito y es importante seguir progresando con esta NBA Cup", destacó.

Además, este NBA In-Season Tournament también se puede interpretar como un título al alcance de franquicias que quizás no lleguen a estar cerca de las Finales.

"Para un equipo que no tenga como reto ganar la NBA, este torneo puede ser un buen aliciente. Para mí ser campeón de la NBA es mi objetivo número uno, pero eso no significa que no estemos motivados por ganar también la Copa", detalló.

Presente y futuro en los Warriors

Kerr arranca su décima temporada al frente de Golden State y no puede imaginarse en otro lugar.

"Para mi es un regalo haber recibido la oportunidad de entrenar a este equipo. Es algo que de verdad aprecio. Tenemos un núcleo de jugadores con Steph (Curry), Klay (Thompson) y Draymond (Green) que hemos estado juntos por casi una década, no puedo imaginarme sin estar aquí", dijo.

De llegar esa situación, parece que lo primero sería alejarse del baloncesto por un tiempo.

"Quizás tomaría un año sabático, como hizo Phil Jackson, para refrescar, para recargar energías. Pero amo a estos chicos y a este equipo muchísimo. No voy a ir a ningún lado ahora, quiero seguir entrenándolos los próximos años. Amo lo que estoy haciendo y con quién lo estoy haciendo, así que voy a continuar", expresó.

Por último, Kerr, como técnico ya veterano, también reflexionó sobre un calendario cada vez más cargado.

"Creo firmemente que deberíamos tener un calendario más corto en la NBA, algo en torno a 70 o 73 partidos sería un gran ajuste para la liga. Necesitamos un descanso extra. Los jugadores juegan muy duro, también yo jugué muchos años en la NBA. Podemos conseguir un producto más fuerte y una competición mejor dejando a un lado este calendario y creando uno que sea más efectivo para todo el mundo", sostuvo.

Por: EFE