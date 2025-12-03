Kerlly Dahiana, adolescente de 15 años, se perdió en Bello y su familia la busca

Resumen: Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Kerlly Dahiana Usme Moreno puede comunicarse de inmediato
Minuto30.com .- Se solicita la colaboración ciudadana para localizar a Kerlly Dahiana Usme Moreno, una adolescente de 15 años de edad que se encuentra desaparecida desde el pasado 21 de noviembre de 2025 en el municipio de Bello, Antioquia.
Kerlly Dahiana es de contextura delgada, piel blanca y mide 1.68 metros de estatura. Sus características físicas incluyen cabello liso de color castaño claro, ojos café, y boca y labios medianos.
Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Kerlly Dahiana Usme Moreno puede comunicarse de inmediato con el Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía General de la Nación a los números: teléfono fijo 5903108 (extensión 42017) o al celular 3185321745.
